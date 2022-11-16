Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın acı günü

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın babası Sebahattin Canpolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Lenfoma kanserine yakalandıktan sonra hızlıca tedavisine başlanıp, bir süre önce de kemoterapi ve ışın tedavisini tamamlayan Sebahattin Canpolat, rahatsızlanması üzerine Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine (GATA) kaldırıldı. Burada tedavi gören Canpolat, dün gece saatlerinde vefat etti.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Osmanlı Ocakları için çok değerli olan büyüğümüz Sayın Osmanlı Ocakları Genel Başkanımız Kadir Canpolat’ın babası Sebahattin Canpolat, kanser rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 16 Kasım 2022 gecesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi, 17 Kasım 2022 Perşembe günü (yarın) ikindi namazını müteakip Erzurum ili Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde defnedilecektir. Değerli büyüğümüz Sebahattin Canpolat’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Teşkilatımıza sunduğu değerli katkıları her zaman minnetle hatırlayacağız. Başta Sayın Genel Başkanımız Kadir Canpolat’ın, Canpolat ailesinin ve Osmanlı Ocakları teşkilatımızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.