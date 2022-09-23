Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: “Milletimiz uyanık olmalıdır”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, “Erdoğan’ın karşısındaki aday, PKK’dır, FETÖ’dür, İslam düşmanları, Türk düşmanları, Türkiye düşmanlarıdır. Milletimiz uyanık olmalıdır” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Canpolat, "Erdoğan’ın karşısındaki aday, PKK’dır, FETÖ’dür, İslam düşmanları, Türk düşmanları, Türkiye düşmanlarıdır. Milletimiz uyanık olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına koyacakları kişinin hiçbir önemi yoktur. Adı Kılıçdaroğlu da olsa, adı Mansur da olsa, adı İmamoğlu da olsa hiçbir önemi yoktur.

Sonuçta ABD başkanı bu adayı çıkaracaktır. Bunların Erdoğan’ın karşısına çıkaracakları adayın kimin adayı olduğu bellidir. Bunlar Türk düşmanlığı yapanlardır, Türkiye düşmanlığı yapanlardır. İslam düşmanlığı yapanlardır, ülkemizi bölmek isteyenlerdir, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlardır” ifadelerini kullandı.