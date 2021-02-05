Son Dakika
Osman Kavala için flaş karar!
Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle de suçlanan Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin yargılandığı davada ikinci duruşma tamamlandı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Politika 05.02.2021, 15:58
5
Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden ayrı ayrı yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın davaları birleşti. Mahkeme heyeti, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.
İstinaf Mahkemesinin bozma kararına uyuldu, Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Mahkeme Kavala'nın casusluk ve darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılandığı davanın Gezi davasıyla birleştirilmesine karar verdi.