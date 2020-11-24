Osman Gökçek'ten ilginç yorum!

Gökçek yaptığı paylaşımda, "Peki sormak istiyorum yarın Bülent Arınç Ak Parti üyesi olarak yine tvlere çıkıp bu şekilde konuşmaya devam ederse Ak Partiye zarar vermeyecek mi ? Bülent Arınç kesinlikle Ak Partiden de istifa etmeli." ifadeliren yer verdi.

Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti.



Peki sormak istiyorum yarın Bülent Arınç Ak Parti üyesi olarak yine tvlere çıkıp bu şekilde konuşmaya devam ederse Ak Partiye zarar vermeyecek mi ?



Bülent Arınç kesinlikle Ak Partiden de istifa etmeli. — Osman Gökçek (@OsmanGokcek_) November 24, 2020