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Osman Gökçek'ten ilginç yorum!
Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin dikkat çekici bir yorumda bulundu.
Politika 24.11.2020, 16:41 24.11.2020, 16:45
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Gökçek yaptığı paylaşımda, "Peki sormak istiyorum yarın Bülent Arınç Ak Parti üyesi olarak yine tvlere çıkıp bu şekilde konuşmaya devam ederse Ak Partiye zarar vermeyecek mi ? Bülent Arınç kesinlikle Ak Partiden de istifa etmeli." ifadeliren yer verdi.
Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti.— Osman Gökçek (@OsmanGokcek_) November 24, 2020
Peki sormak istiyorum yarın Bülent Arınç Ak Parti üyesi olarak yine tvlere çıkıp bu şekilde konuşmaya devam ederse Ak Partiye zarar vermeyecek mi ?
Bülent Arınç kesinlikle Ak Partiden de istifa etmeli.