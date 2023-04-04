OSB’lere ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.

Kabul edilen maddelere göre, Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılacak. Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek. Doğalgaz ithalatı serbest bırakılıyor. Hem BOTAŞ hem de özel sektör tarafından doğalgaz ithalatı yapılabilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının kalkınma ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.