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OSB başkanları toplanan yardımların temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları, afetlerde zarar gören vatandaşlar için toplanan 206 milyon 500 bin liranın temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Politika 13.09.2021, 15:36
OSB başkanları toplanan yardımların temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları, afetlerde zarar gören vatandaşlar için toplanan 206 milyon 500 bin liranın temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.


93 OSB’den toplanan yardımlara ilişkin temsili çek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları tarafından Şişecam Polatlı Fabrikası yeni üretim hattı açılış töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılması gereken daha çok adım olduğunu belirtti. Erdoğan, temsili çekin tesliminin ardından OSB başkanları ile birlikte fotoğraf çektirdi.

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