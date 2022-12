Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Rus Evi’ne terör saldırısı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’de, Rus Evi Müdürü Dmitriy Sıtıy’a gönderilen şüpheli paket patladı. Sıtıy yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’de bulunan Rus Evi’ne kim tarafından gönderildiği henüz belli olmayan şüpheli bir paket gönderildi. Paketi Rus Evi Müdürü Dmitriy Sıtıy’ın açmasıyla patlama meydana gelirken, Sıtıy yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sıtıy’ın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rus Büyükelçiliği’ni kapatma gibi bir planlarının bulunmadığını söyleyerek, "Bu bir sivili öldürmeye yönelik bir terör eylemidir. Uluslararası terör sınır tanımıyor, bu tür vakalar her an her yerde yaşanabilir. Elbette çok dikkatli olmamız gerekiyor. Terör eylemleriyle daha etkili mücadele için uluslararası imkan ve çabaların konsolide edilmesi iyi olurdu. Burada terörden korkmadığımızı göstermeliyiz. Çünkü onların istediği tek şey bu. Çok ciddi önlemler almalı ve güvenliği uygun düzeyde sağlamalıyız. Bu nedenle arkamızı dönüp kaçmak gerekmez" dedi.

Saldırı sonrası Rus Evi’nin karşısında yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Rusya Büyükelçiliği’nin güvenliği artırıldı.