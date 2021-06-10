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Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Ngrebada, Devlet Başkanı Touadera’ye istifasını sundu

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerekçe belirtmeden hem kendi hem de hükümetinin istifasını Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera’ya sunduğunu duyurdu.

Politika 10.06.2021, 18:40
Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Ngrebada, Devlet Başkanı Touadera’ye istifasını sundu

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerekçe belirtmeden hem kendi hem de hükümetinin istifasını Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera’ya sunduğunu duyurdu.

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada, Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera’ya istifasını sundu. Ngrebada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerekçe belirtmeden hem kendi hem de hükümetinin istifasını Devlet Başkanı Touadera’ya sunduğunu duyurdu. İstifa kararı, Touadera’nın 5 yıllık yeni bir dönem için yeniden seçilmesinden 5 ay sonra geldi.

Eski Genelkurmay Başkanı olan Ngrebada, 2019’un başından bu yana Başbakanlık koltuğunda oturuyordu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpeme ise, Ngrebada’dan görevde kalması ve yeni bir hükümet kurmasının istenebileceğini ifade ederek, "Başbakanın devam edip etmediğini birkaç saat içinde öğreneceğiz" dedi.
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