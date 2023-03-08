Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili Teklif TBMM’de

Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili Teklif TBMM’ye sunuldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Yapılacak Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

AK Parti İstanbul milletvekili İffet Polat ve 202 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan teklife göre, yeşil OSB’lerin TSE tarafından sertifikalandırılması hedefleniyor.

OSB kuruluşunda yer alacak kurum ve kuruluşların çerçevesinin genişletilmesi ile kurumsal ve finansal olarak daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.

OSB üst yapı sanayi parseli satışı ve üstyapı kiralanmasına imkan tanınacak.

Madencilik faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri altyapı tesisi içine alınıyor.

Doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişiler açısından serbestlik getiriliyor.