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Ordu’da oy kullanmak isteyene ’engel’ yok
13. CUMHURBAŞKANINI SEÇMEK İÇİN VATANDAŞLAR SABAH SANDIKLAR AÇILIR AÇILMAZ OY KULLANMAYA BAŞLADI. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİ, HASTA VE YAŞLI VATANDAŞLARI ENGELSİZ TAKSİ İLE SANDIK BAŞINA GÖTÜREREK VATANDAŞLIK GÖREVLERİNİ YAPMALARINI SAĞLADI.
Politika 28.05.2023, 14:58
13. Cumhurbaşkanını seçmek için vatandaşlar sabah sandıklar açılır açılmaz oy kullanmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi engelli, hasta ve yaşlı vatandaşları Engelsiz Taksi ile sandık başına götürerek vatandaşlık görevlerini yapmalarını sağladı.
Vatandaşlar saat 08.00 olmadan okullara akın etmeye başlarken, bazı vatandaşların tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gitmesi takdir topladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşların ulaşımını sağlamaları amacıyla hizmete kazandırdığı Engelsiz Taksi gün boyu çalıştı. Engelsiz Taksi, engelli vatandaşları oy kullanacakları okullara götürerek vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti vatandaşların takdirini topladı.