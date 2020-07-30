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Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç edildi
MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.
Politika 30.07.2020, 11:49
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MHP: "21 Temmuz'da MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu ili Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir."
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