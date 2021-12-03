Onayları olmadan hastaların iletişim bilgilerinin "manevi rehberler" ile paylaşıldığı iddia edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında başlatılan 'Manevi Rehberlik' isimli projenin kapsadığı alan giderek genişledi. 2015 yılında pilot olarak seçilen altı kentteki hastanelerde uygulanmaya başlanılan proje, 2021 yılı itibarıyla Türkiye’nin geneline yayıldı. Çok sayıda hastanede Manevi Rehberlik Birimi oluşturulurken Diyanet, hastaların "manevi destek"le daha çabuk iyileştiğini iddia ederek projesinin arkasında durdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cezaevlerinden hastanelere, okullardan kadın sığınma evlerine kadar birçok alanda uygulanan projede bir adım daha ileri gidildi.

"HASTALAR DAHA ÇABUK İYİLEŞİYOR"

BirGün’den Mustafa Bildircin‘in haberine göre hastaların kimlik bilgilerinin, hastanın onayı olmadan Diyanet’e aktarıldığı iddia edilirken kendisini Kaymakamlık Din Görevlisi olarak tanıtan kişilerin Covid-19 pozitif olan kişileri arayarak, “Sizin için dua ediyoruz” dediği öğrenildi. Diyanet’in, “Manevi Destek Uzmanı” olarak tanımladığı kişilerin, “Hastalığın Allah tarafından bir imtihan olarak verildiğini anlatıyoruz. Hastalar daha çabuk iyileşiyor” şeklinde savunduğu proje, son uygulama ile biraz daha ileri taşındı.

Covid-19 pozitif hastalarının, “Kaymakamlık Din Görevlisi” olarak tanıtan kişilerce arandığı öne sürüldü. İddiaya göre, hastaları arayan kişiler, “Hastaymışsınız, sizin için dua ediyoruz umarız iyileşirsiniz. Siz de bize dua edin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr