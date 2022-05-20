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Ömer Çelik’ten "Bir Gençlik Şöleni"ne davet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Adana’da katılacağı ‘Bir Gençlik Şöleni’ne gençleri davet etti.

Politika 20.05.2022, 18:00
Ömer Çelik’ten "Bir Gençlik Şöleni"ne davet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Adana’da katılacağı ‘Bir Gençlik Şöleni’ne gençleri davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yeni Adana Stadyumu’nda ‘Bir Gençlik Şöleni’ne katılacak. Şölen öncesi stadyumdaki hazırlıklar sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile stadyuma giderek çalışmaları yerinde inceledi.

"İlk defa oy kullanacak genç arkadaşlarımızda aramızda olacak"

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, teşkilatın günlerdir program için çalıştığını söyledi. Şölene yerli ve yabancı binlerce gencin katılacağını aktaran Ömer Çelik, “2014’ten sonra bu şöleni ilk defa gerçekleştireceğiz. Yarın için on binlerce genç arkadaşımız burada bulunacaklar, Cumhurbaşkanımızla buluşacaklar. İlk defa oy kullanacak genç arkadaşlarımızdan, yabancı ülkelerden gelecek genç arkadaşlarımıza kadar pek çok kardeşimiz burada olacak. Yaklaşık olarak 28 ülkeden genç temsilciler yine burada Cumhurbaşkanı’mızla buluşmak için buraya gelecekler. Ayrıca 12 ülkenin siyasi partilerinin gençlik kolları başkanları yarın burada olacaklar” dedi.

"Genç kardeşlerimizle buluşmayı her zaman çok önemsiyoruz"

Programda şarkıcı Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay’ın konser vereceğini de hatırlatan Ömer Çelik, daha sonra şunları söyledi:

“Bu bir gençlik şöleni, büyük bir Türkiye buluşması olarak planlandı. Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Partimiz aynı zamanda dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesidir. AK Parti, büyük bir gençlik hareketi olarak kurulduğu günden beri gençlik politikaları konusunda Cumhurbaşkanımızın gerek Başbakanlığı gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde çok güçlü politikalara imza atmıştır. Şu anda da Türkiye’de gençlerin hizmetine sunulan büyük siyasetlerin, büyük devrimlerin gerçekleştirilmesine imza atmış bir siyasi hareket olarak genç kardeşlerimizle buluşmayı her zaman çok önemsiyoruz. Yarın tabii ki bu çok müstesna bir buluşma olacak çünkü on binlerce genç arkadaşımız stadın içinde ve dışında Cumhurbaşkanı’mızla bir araya gelecekler.”

"Bu büyük bir zirve olacak"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını bütün Türkiye’nin, dünyanın izleyebilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, “Bütün genç kardeşlerimizi, Türkiye’nin her tarafındaki genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi yarın buraya Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmaya bekliyoruz. Saatlerce burada bir birliktelik, beraberlik söz konusu olacak. İsmine yakışan bir gençlik şölenini burada gerçekleştireceğiz. Gençliğe her zaman doğruyu söyleyen, siyaseti her zaman gençlerle yapan, gençlerin her zaman önünü açan bir siyasi lidere sahibiz. Cumhurbaşkanı’mız siyasi hayatının ilk zamanlarından başlayarak bugün de güçlü bir şekilde gençlik politikalarının hamiliğini sürdürmeye devam ediyor. Siyasi hareketimiz bu bakımdan da bir genç hareketidir, gençlik hareketidir. Gerek dinamizmiyle gerek Türkiye’deki genç kardeşlerimize ulaşma potansiyeliyle her kesimden, sosyal kademeden genç arkadaşımızla ilişkilerimizin kuvveti, yoğunluğu ve sürekliliği bakımından tüm bunlara baktığımız zaman aylardır, yıllardır araya pandeminin girdiği dönemlerden itibaren çeşitli gençlik toplantıları yaptık. Bunların birçoğu görkemli oldu. Onun yanı sıra birçok arkadaşımız, partimiz sürekli olarak gençlerle buluştu. Bu büyük bir zirve olacak. Son yıllardaki bütün çalışmaların taçlandığı bir zirveye dönüşecek. Yarın bütün kardeşlerimizi, genç arkadaşlarımızı, Türkiye’nin en büyük gençlik şölenine burada, Adana’da, stadyumda Cumhurbaşkanı’mızla buluşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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