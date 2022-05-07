Ömer Çelik: 'Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir''

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir."