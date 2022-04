Ömer Çelik: “Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin dış politikalardaki başarısının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da partisinin gençlik kollarının tertip ettiği ’Gönlümüz bir, soframız bir’ sloganıyla Yüreğir Millet Bahçesi’den düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar vaktinden önce vatandaşlarla sohbet eden Çelik, ezanın okunmasıyla orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. İftarın ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adanalılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Konuşmasında son dönemlerde yaşanan olaylara değinerek Türkiye’nin uyguladığı başarılı arabuluculuk ve diplomasisinden söz ederken Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir lider olduğunun altını çizdi.

"Cumhurbaşkanımız önemli bir lider"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Hep beraber çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz. Sizlerle birlikte bu sofraları paylaşmak, bu iftarı beraber açmak, bu suyu beraber içmek, bu yemekleri beraber paylaşmak bizim için bir nimet. Etrafımızdaki gelişmelere rağmen Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile ülkemizin nasıl bir cazibe merkezi olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın bir savaş, bir işgal karşısında felç olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin tüm blokların üzerinde tek başına herkesin yapması gereken diplomasiyi tek başına güçlü bir şekilde yönetiyor, sevk ve idare ediyor" diye konuştu.

"Müslümanlara yapılan saldırıları kınıyoruz"

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’daki saldırısını kınayan Çelik, daha sonra şunları söyledi:

"Türkiye’nin geldiği nokta, eğer dünyada bir yerde çatışama varsa, savaş varsa bloklar, örgütler, uluslararası kuruluşların gücünün yetmediği durumlarda bile tek başına Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider ve Türkiye herkesin güvendiği, masaları kuran, insanlığın, çevremizin, dostlarımızın, kardeşlerimiz barışı için gayret eden, barış ve istikrar üreten bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Mescid-i Aksa’daki olan hadiseler bizi ziyadesi ile üzmüştür. Mescid-i Aksa’nın maneviyatına ve ruhaniyetine tehdit eder şekilde oradaki Müslümanlara yapılan saldırıyı kınıyoruz. Biri çocuk olmak üzere 7 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi, Mecid-i Aksa’nın statüsünün, ruhaniyetinin ve maneviyatının korunması konusundaki hassasiyetimizi her zaman ve her zeminde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye dünyanın her yerinde haksızlığa uğrayanın, adaletsizliğe uğrayanın yanında olmaya devam edecek. Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini hayata geçirdiğimizde nasıl sonuçlar aldığımızı, dünyanın buna nasıl teveccüh gösterdiğini gördük. Bugün burada bu kardeşliği gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından alandaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha sonra alandan ayrıldı.