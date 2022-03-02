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Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız"
Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız"
Politika 02.03.2022, 14:06
Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız"
AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik:
- "Tarafımız prensiplere dayanmaktadır"
- "Ukrayna’nın bu şekilde bir saldırıya uğraması karşında bunu haksız ve hukuksuz bulduğumuzu söylüyoruz"
- "Cumhurbaşkanımızın yoğun diploması trafiği, Türkiye’nin durduğu nokta, güçlü bir NATO ülkesi olması, Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkileri olması, diplomatik açıdan anahtar ülke olduğunu bir kere daha altını çizmiştir"