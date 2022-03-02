Ömer Çelik: "Nasıl ki darbelere karşıysak aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine de karşıyız"

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik:

- "Tarafımız prensiplere dayanmaktadır"

- "Ukrayna’nın bu şekilde bir saldırıya uğraması karşında bunu haksız ve hukuksuz bulduğumuzu söylüyoruz"

- "Cumhurbaşkanımızın yoğun diploması trafiği, Türkiye’nin durduğu nokta, güçlü bir NATO ülkesi olması, Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkileri olması, diplomatik açıdan anahtar ülke olduğunu bir kere daha altını çizmiştir"