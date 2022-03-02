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Ömer Çelik: "Montrö’nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"
Ömer Çelik: "Montrö’nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"
Politika 02.03.2022, 14:25
Ömer Çelik: "Montrö’nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
- "Avrupa’nın savaştan kaçanlara kucak açmasını takdirle karşılıyoruz"
- "Suriye’de insanlar zulme uğrarken ellerini kollarını kıpırdatmayanların Ukrayna konusundaki motivasyonu takdire şayanken başka insanları ölüme terk etmek üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur"
- "Cinsiyetçi yaklaşmları mahkum etmek gerekir"