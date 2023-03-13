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Ömer Çelik: "Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken burada yegane gündem bir an önce seçim gündeminin Türkiye’nin gündeminden çıkartılıp şehirlerimizin ayağa kaldırılmasıdır"
Ömer Çelik: "Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken burada yegane gündem bir an önce seçim gündeminin Türkiye’nin gündeminden çıkartılıp şehirlerimizin ayağa kaldırılmasıdır"
Politika 13.03.2023, 16:29
Ömer Çelik: "Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken burada yegane gündem bir an önce seçim gündeminin Türkiye’nin gündeminden çıkartılıp şehirlerimizin ayağa kaldırılmasıdır"