Ömer Çelik: "AB’nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye’ye borcu vardır"

AK Parti Ömer Çelik:

- "Bugün AB üyesi olan ülkelerin pek çoğundan daha fazla AB üyesi olmanın kriterlerini karşılayabilecek durumdadır Türkiye. Sırf Türkiye’ye dönük olarak ekledikleri maddeler oldu"

- "Türkiye ile fasıl açmayı bile bir müzakere konusu yapıyorlar. Hangi fasılı getirirlerse getirsinler Türkiye bunları birkaç ay içerisinde yerine getirebilecek durumdadır"

-"Türkiye uyguladığı politikalarla AB demokrasilerini kurtarmıştır"