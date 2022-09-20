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Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Dağıstanlı için TBMM’de tören
Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi 15-16. dönem Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM’de tören düzenlendi.
Politika 20.09.2022, 14:56
Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi 15-16. dönem Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM’de tören düzenlendi.
Dağıstanlı için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene; ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. Törende, Dağıstanlı’nın özgeçmişi okunduktan sonra, dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Dağıstanlı için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Dağıstanlı’nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Orta Doğu’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz” dedi.
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