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Olaf Scholz, Macron ve Duda ile Berlin’de bir araya geldi

Olaf Scholz, Macron ve Duda ile Berlin’de bir araya geldi

Politika 09.02.2022, 00:17
Olaf Scholz, Macron ve Duda ile Berlin’de bir araya geldi

Olaf Scholz, Macron ve Duda ile Berlin’de bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrjez Duda ile Ukrayna/Rusya krizini görüştü. Berlin’de Olaf Scholz’un evsahipliğinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından üç lider bir ortak basın toplantısı düzenledi.

„Geniş Kapsamlı Sonuçları Olur“

İlk sözü alan Scholz, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını ’büyük endişe verici’ olarak nitelendirdi ve Weimar Üçlüsü’nün ortak amacının Avrupa’da bir savaşı önlemek olduğunu belirtti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlalinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şansölye, bunun Moskova için siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak "geniş kapsamlı sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Polonya devlet başkanı Duda ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerilimi azaltmak için çalışmak istediklerini açıklayan Scholz, "Müzakerelere ve bir çözüme ihtiyacımız var. Son günlerde konuyla ilgili olarak yoğun temaslarımız oldu ki bu noktadaki temaslarımız özellikle kârlı olacak. Çünkü hepimizin ortak bir amacı var: Avrupa’da barışı korumak" dedi. Alman başbakan bunun ’diplomasi ve net mesajlar’ ile sağlanacağını sözlerine ekledi.

“İkinci Dünya savaşından Bu Yana Dünya Böyle Bir Askeri Hareketlilik Görmedi”

Scholz’den sonra söz alan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’da öncelikle Weimar Üçlüsü’nün tarihi buluşması için Şansölye Scholz’a teşekkür etti ve Rus saldırganlığına atıfta bulunarak “Bu çok zor dönemde birlikte bir çözüm aramamız önemli” dedi. Duda, mevcut durumun 1989’dan bu yana Avrupa için en zor durum olduğunu vurguladı. Polonya Cumhurbaşkanı, şu anda hem Ukrayna sınırında hem de Belarus’ta benzeri görülmemiş bir Rus askeri konuşlandırması olduğunu söyledi. Duda, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın böyle bir asker hareketliliği görmediğini iddia etti ve “Şimdi bu birlik konuşlandırmanın sonucunun ne olacağı merak ediliyor” dedi. Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna gibi AB üyesi olmayan veya NATO üyesi olmayan ülkeler için de uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınması gerektiğini vurguladı ve “Savaştan kaçınabilmemiz için bir çözüm bulmalıyız. Birlik olmanın yanında geri adım atılmayacağını ve tek ses olunacağını da göstermek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Avrupa Kıtasının Barış ve İstikrarı En Büyük Hazine”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı konuşmada, üç liderin geçen hafta anlaştığını ve bu anlaşmanın önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini söyledi. Ana hedefin savaştan kaçınmak olduğunu söyleyen Macron, Avrupa kıtasının barış ve istikrarının ’en büyük hazine’ olduğunu vurguladı. Bu hazineyi korumak için her şeyin yapılması gerektiğinin altını çizen Macron, “Her zaman Avrupalıların ve müttefiklerinin birliğini savunmak gerekir. Ayrıca, tüm devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü gibi son 30 yılda geliştirilen Avrupa ilkeleri de savunulmalıdır. Rusya ile diyalog için orta yollar bulmak gerekiyor” İfadelerini kullandı.

Fransız devlet başkanı, önümüzdeki birkaç gün ve hafta içinde Normandiya formatında görüşmelerin yapılacağını da duyurdu. Macron, Ukrayna’da barışı sağlamanın tek yolunun ’tüm aktörler tarafından diyalog ve sahiplenme’ olduğunu belirtti. Son günlerde yeni yaklaşımların ortaya çıktığına değinen Macron, artık bu yaklaşımlar üzerinde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Macron, gerilimin tırmanış riskini önlemek ve uzun vadede barış ve istikrarı sağlamak için Rusya ile diyalog kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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