Oktay: "Türkiye ne Kıbrıs’ta, ne Ege’de ne Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından taviz vermeyecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta, ne Ege’de, ne de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyeceğini altını çizerek ifade etmek isterim. Araştırma ve sondaj gemilerimiz ile silahlı kuvvetlerimizin faaliyetleri çerçevesinde sahada teşkil ettiğimiz mevcudiyetimizi etkin bir diplomasiyle güçlendiriyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendilerinin bütçeleri 81 ilde 84 milyon vatandaşın refahına, altyapısına, istikrarına harcadıkları açık olduğunu söyleyerek, “KOBİ’lerimize 342 milyon lira destek ödemesi yaptık. Özel sektör, üniversite ve kamuya yönelik TÜBİTAK destekleri kapsamında 2 bin 589 projeye 44 Milyon lira hibe desteği aktardık. 6 Teknoloji Geliştirme Bölgesine, kuluçka merkezleri için 47 milyon lira teşvik sağladık. Bu zaman zarfında sadece sanayi siciline 2 bin 845 yeni sanayi işletmesi kaydolmuş, yine sadece Organize Sanayi Bölgeleri’nde 498 yeni fabrika açılmıştır. Siz burada sanayi üretim tesisi açılmıyor diye konuşurken açıldı bunlar. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yarısını üretecek olan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdik ve kurşun, gümüş, sülfürik asit fabrikalarının temellerini attık. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliyeyi yerleştirerek neredeyse açılışa hazır hale getirdik. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde; 6 adet tünel, 40 adet köprü ve viyadüğü tamamladık bununla birlikte 71 km daha bölünmüş yol yaptık. Bitimine yaklaştığımız Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminde test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirdik. 20. Millî Eğitim Şurası’nı ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ temasıyla gerçekleştirdik. Sanayi sektöründe yaşanan dönüşümleri mesleki eğitime hızla adapte etmek için Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında mesleki ve teknik eğitim eşgüdüm programı başlattık. Dahası da var; Enerji alanında 487,6 megawat’ı yenilenebilir enerji ve 29,6 megawat’ı termik kaynaklar olmak üzere toplamda 517,3 megawat gücünde elektrik üretim tesisini devreye aldık” ifadelerini kullandı.

“Milli denizaltımızın inşasına yönelik önemli bir adım olan ‘konsept tasarımı’ tamamladık”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle konuştu:

“Milli denizaltımızın inşasına yönelik önemli bir adım olan ‘konsept tasarımı’ tamamladık. Bir ilk olan yerli ve milli deniz topumuzun yapımını 2 ay gibi rekor bir sürede tamamlamıştık; test atışlarını da geçtiğimiz ay başarıyla gerçekleştirip donanmamızı güçlendirdik. Dicle Nehri üzerine bölgede barış, huzur ve refah gerdanlığı gibi dizilen baraj ve hidroelektrik santrallerinin en büyüğü; Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin açılışını gerçekleştirdik.”

Oktay’ın konuşması Türkiye İşçi Partisi milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü’nün bluetooth hoparlörden bir şarkı dinletmesiyle bölündü. Daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop Oktay’ı tekrardan kürsüye davet etti.

Oktay, korsan demokrasi olmayacağını söyleyerek, bunun diktatörlük olduğunu ifade etti. Oktay, kendilerinin projeleri anlatırken bile tahammül edemediklerini sözlerine ekledi.

“Son yılların en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik”

Oktay, “Cumhurbaşkanımız tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik iki yeni teşvik paketi; ‘İlave İstihdama Destek Paketi’ ve ‘İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Programı’, milletimizle paylaşılmıştır. 5’inci nesil haberleşme uydumuzu uzaya fırlatmaya hazır hale getirdik. Son yılların en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Aynı zamanda asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenimizden yük aldık.”

Oktay, asgari ücrete ilişkin olarak, “Biraz önce de iftiharla ifade ettim; asgari ücrette tarihin en yüksek artışlarından birini gerçekleştirdik; 4 bin 253 lira olarak belirledik. Böylece manşet enflasyonun 2,5 katı bir artışla asgari ücreti belirlemiş olduk. Hem artış oranları hem de asgari ücret tutarının vergi dışı bırakılması ile işverenin de işçimizin de yüzünü güldürdük. İşçi sendikaları bayram ediyor, işverenler arka arkaya teşekkür bildirileri yayınlıyor; hükümet tarafı olarak, belirlenen asgari ücret bizim de içimize sinmiştir. Artık milletin mutluluğuna ortak olmayı öğrenin. Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık” şeklinde konuştu.

“Milletimizin CHP’den beklentisi milletin değerlerine avdet etmesidir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, asgari ücretle ilgili olarak Kılıçdaroğlu’nun her ne kadar ’yadırgamıyoruz’ dese de çok da sevinmediğinin anlaşıldığını belirterek, “Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizi da, memurumuzu da; işçimizi de, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Devletimiz dimdik ayaktadır. Milletimizin CHP’den beklentisi milletin değerlerine avdet etmesidir; ama samimiyetle, yalanla, dolanla, hesapla, kitapla değil. Bizim planımız da var, programımız da! Biz burada bütçe görüşmelerine devam ederken Kılıçdaroğlu tweet molası vermiş. Yaş aldıkça olgunlaşmasını beklersiniz insanoğlunun. Attığı tweetle kendisini tarif etmiş anlaşılan. Kem söz sahibine aittir. Bu vesileyle bütçe görüşmelerinde bolca nezaketten bahsedenlerin samimiyetten ne kadar uzak olduklarını da bir kez daha görmüş olduk” diye konuştu.

“TOGG projesi kapsamında ilk seri üretim aracı inşallah 2022 yılının sonunda banttan indireceğiz”

TOGG ile ilgili olarak Oktay, “Türkiye ekonomisi, sanayisi ve teknoloji ekosistemi için büyük önem arz eden elektrikli aracımız TOGG projesi kapsamında ilk seri üretim aracı inşallah 2022 yılının sonunda banttan indireceğiz. Sanayimizin başat aktörü OSB’lerin dönüşümünü gerçekleştirmek için Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ni devreye alıyoruz. Bununla birlikte sanayide çevik dönüşüm ve dijitalleşme konularında gerekli destekleri üreticilere sağlamayı sürdüreceğiz. Milli Uzay Programımız kapsamında 2022 yılında uzay aracımızın ve yerli itki sistemimizin tasarımı tamamlanarak entegrasyon süreci başlatılacaktır. 2022 yılında Türk Astronotun seçim süreci tamamlanarak eğitim sürecine başlanacak, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan gönderilecek küp uydunun tasarımı tamamlanarak üretimine başlanacaktır. Şu anda Bilişim Vadisi’nde Air Car Uçan Araba Projesi çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Yıllık 2,5 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi öngörülmektedir”

2019 yılında temeli atılan Bor Karbür üretim tesisinin 2022 yılı ilk yarısında tamamlanarak faaliyete geçmesi planlandığını kaydeden Oktay, “Yıllık 600 ton kapasiteli Lityum Karbonat Üretim Tesisinin kurulması için de çalışmalar sürmektedir. Bu tesisin yapın ihalesinin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında 2022 yılında portföyümüz toplam 8 bin 500 megavata ulaşacaktır. Bu kapasitenin tamamının devreye girmesiyle birlikte yıllık 2,5 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi öngörülmektedir” diye konuştu.

“2022 yılında milli elektrikli trenimiz raylarda olacak”

Oktay, yerli trenin 2022 yılında raylarda olacağının altını çizerek, “Saatte 160 kilometre hıza sahip elektrikli tren setimizin test süreçlerini tamamladık; 2022 yılında milli elektrikli trenimiz raylarda olacak. Haliç, Tekirdağ, Datça ve Yeni Foça Yat Limanı ile Filyos Limanı Üstyapı Tesisleri önümüzdeki yıl tamamlanıp işletmeye açılacaktır. Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağımız TÜRKSAT 5B uydumuz, 19 Aralık Pazar günü sabah 7 sularında inşallah uzaydaki yerini almış olacak. Millî haberleşme uydumuz TÜRSAT 6A’nın montaj ve entegrasyon test süreçleri Ankara’da devam ediyor. Tamamlandığında haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız” dedi.

“Sayıştay incelemeleri, CHP zihniyetiyle yönetilen belediyelerdeki CHP’li yönetimlerin kaynakları nasıl sömürdüğünü ortaya koymuştur”

CHP belediyelerinin Sayıştay incelemelerine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Sayıştay incelemeleri, CHP zihniyetiyle yönetilen belediyelerdeki CHP’li yönetimlerin kaynakları nasıl sömürdüğünü ortaya koymuştur. Bu zihniyetin hangi skandal uygulamalarını anlatalım. Ruhsatsız deniz taksilerle oluşturdukları korsan deniz taksi rantını mı anlatalım. Yaz mevsiminde kullanıyor gösterdikleri kar küreme araçlarını mı sayalım. Sayıştay denetim raporlarının belediye meclislerinden kaçırılması mı örnek gösterelim. Belediye şirketleri üzerinden sigorta yaptırılan eş dost akrabaları mı sayıp dökelim. Önce hiç kimse işinden olmayacak diye söz verip sonrasında binlerce insanı işten çıkartan ve hemen akabinde, kat kat fazlasını belediye kadrolarına doldurmaktan mı söz edelim. Yine israf denilip meydanlara dizilerek şov yapılan araçların hem daha fazlasıyla, hem de katbekat fazla bedelle kiralandığı mı söyleyelim” ifadelerini kullandı.

"Suriye topraklarında bir terör koridoru oluşturulmasını engelledik"

Oktay dış politikaya işaret ederek, şunları kaydettti:

“’Suriye’de ne işiniz var’ diye soruyordunuz ya, ‘SİHA’lar Suriye’de rastgele insan öldürüyor’ diyerek teröristleri savunuyordunuz ya, şimdi ben size bunların sebepleri bir kez daha anlatayım: Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğini, Suriye’deki operasyonlarımızla tüm dünyaya ispat ettik. Suriye topraklarında bir terör koridoru oluşturulmasını engelledik. Terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiğimiz üç harekâtla 8 bin km2’den fazla bir alan terörden temizlendi, bu bölgelere 464 bin Suriyeli geri döndü. İdlip’teki mevcudiyetimiz insani bir kıyım yaşanmasının ve ülkemize yönelik olası yeni bir göç dalgasının önüne geçti. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelemiz FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı aralıksız devam edecektir.”

Türkiye’nin tüm Kafkasya bölgesinde normalleşme arzusunda olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Tabii, böyle bir süreç, tedbirli ve Ermenistan’ın atacağı adımlara bağlı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içinde yürütülecektir. Kafkasya’da sürdürülebilir barış, huzur ve refahın tesisi için kapsayıcı işbirliği, samimi arzumuz olmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir”

Oktay, Doğu Akdeniz’de Türk ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunduklarını belirterek, “KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm için; egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunuyoruz. Maraş bölgesi üzerinde tam yetki ve kontrol sahibi olan KKTC Hükümeti’nin, bölgenin geleceğine dair karar verecek tek makam olduğuna inanıyor, Maraş’ın yeniden hayat bulması yönündeki girişimleri destekliyoruz. Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta, ne Ege’de, ne de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyeceğini altını çizerek ifade etmek isterim. Araştırma ve sondaj gemilerimiz ile silahlı kuvvetlerimizin faaliyetleri çerçevesinde sahada teşkil ettiğimiz mevcudiyetimizi etkin bir diplomasiyle güçlendiriyoruz. Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, grubu adına söz alarak, “Reel anlamda geliri düşen bir ekonomiyiz, ülkeyiz. Türkiye’nin 2007’sine bir şey diyen var mı? Bu neden oluyor diye bakmak gerekir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise şöyle konuştu:

“Fiyat istikrarı tamamen kayboldu, yüksek enflasyon hayatımıza geri döndü. Türkiye 1970’li, 1980’li, 1990’lı yılları yaşıyor. Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi bıraktı. Enflasyonla mücadele polise bırakıldı, denetim elemanlarına bırakıldı ve son olarak da Türkiye İstatistik Kurumuna bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz.”