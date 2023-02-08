OHAL kararı TBMM’de

Olağanüstü Hal kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen OHAL kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nde şunlar kaydedildi:

“Anayasanın 119. Maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’n un 3. Maddesinin birinci fıkrası a bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08/02/2023 Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir.”