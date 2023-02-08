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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerimizle görüşmelerimizi yaptık. Burada kalmak isteyenler olursa buradaki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık" dedi.
OHAL kararı TBMM’de
Olağanüstü Hal kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Politika 08.02.2023, 13:18
Olağanüstü Hal kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen OHAL kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nde şunlar kaydedildi:
“Anayasanın 119. Maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’n un 3. Maddesinin birinci fıkrası a bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08/02/2023 Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir.”