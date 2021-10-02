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Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor
Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Politika 02.10.2021, 12:43
Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Asiltürk’ün cenaze namazının kılınacağı Hacı Bayram Camii’nde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Asiltürk, Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecek.