Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün (86) naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde geçirdiği kalp yetmezliği hastalığı sebebiyle 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Asiltürk’ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’na getirildi. Kur’an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından Asiltürk’ün naaşı defnedildi.

Asiltürk’ün Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilmesi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra birçok siyasi ile Asiltürk’ün ailesi ve sevenleri bulundu.