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Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor.

Politika 02.10.2021, 14:04
Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor.

Asiltürk’ün cenaze namazı kılınacağı Hacı Bayram Camii’nde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Asiltürk, Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecek.

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