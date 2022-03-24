Öğrencilerden Bakan Özer’i gülümseten istek: “Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Samsun’da bir okula ziyaretinde öğrencilerin “Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın" şeklindeki isteği herkesi gülümsetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun’un Canik ilçesinde yeni yapılan Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdi. Bakanın ilkokula geleceğini duyan 8. sınıf öğrencileri de okula gelerek bahçede beklemeye koyuldu. Bakan Özer, okul binasından çıktığı esnada kendisini alkışlayan öğrencileri yanına çağırdı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

"Müzikten bırakıyorlar”

Çekilen fotoğraf sonrası öğrenciler, Bakan Özer’e gülümseten isteklerini sıraladı. Öğrenciler, “Hocam müzikten bırakıyorlar. Sınıfta kalma olmasın. Hep sınıfta kalıyoruz. LGS kolay olsun" dedi. Bakan Özer de, “Derslerinize iyi çalışın, her şeyi başarırsınız” karşılığını verdi. Öğrencilerin istekleri Bakan Özer ve beraberindeki protokolü gülümsetti. Özer, çocukların isteklerini dinledikten sonra okuldan ayrıldı.

Okul çıkışında da Bakan Özer’i alkışlarla uğurlayan ortaokul öğrencileri, daha sonra isteklerini basın mensuplarıyla da paylaştı. Öğrenciler isteklerini, “Sınıfta kalma olmasın. Beden 4 ders olsun. LGS kolay olsun” diye sıraladı. Bazı öğrenciler matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinden şikâyet ederek, aldıkları notları söyledi.