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Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat: “DEVA Partisi, Gelecek Partisi, CHP, hatta güneydoğuda HDP’den büyük katılımlar bekliyoruz”

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Anadolu Birliği Partisi’nden partilerine geçen iki genel başkan yardımcısına rozet takma töreninde, “DEVA, Gelecek Partisi, CHP, hatta güneydoğuda HDP’den büyük katılımlar bekliyoruz” dedi.

Politika 24.03.2022, 17:06
Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat: “DEVA Partisi, Gelecek Partisi, CHP, hatta güneydoğuda HDP’den büyük katılımlar bekliyoruz”

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Anadolu Birliği Partisi’nden partilerine geçen iki genel başkan yardımcısına rozet takma töreninde, “DEVA, Gelecek Partisi, CHP, hatta güneydoğuda HDP’den büyük katılımlar bekliyoruz” dedi.

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Mesut Alver ve Serkan Yıldırım, partilerinden istifa ederek Ocak Partisi’ne katıldı. Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle Alver ve Yıldırım’a rozetlerini Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat taktı. Törende konuşan Canpolat, partiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve HDP’den katılımlar olmasını beklediklerini söyledi.

“Bize göre AK Parti’ye kurulmuş kumpas siyasi partiler vardı”

Osmanlı Ocakları’nın Türkiye’ye 16 yıldır tam bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet ettiğini, yeni kurulan bazı siyasi partilerin Cumhur İttifakı’na karşı kurulduğunu söyleyen Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, “Bize göre AK Parti’ye kurulmuş kumpas siyasi partiler vardı. Bu siyasi partiler DEVA Partisi, Gelecek Partisi olabilir, çeşitli siyasi partiler olabilir. Ocak Partisi ile biz Cumhur İttifakı’na katılan, Cumhurbaşkanımızı en az AK Parti kadar destekleyip, en az MHP kadar da takipte kalıp bu sürece katkımızı sunacağız. Ocak Partimizin programını sizlere ilerleyen günlerde açıklamayı hedefliyoruz” dedi.

“Ocak Partisi’nin bütün siyasi parti yöneticilerine oy verenlere kapısı açıktır”

Ocak Partisi’nin birleştiren bir isim içerdiğini söyleyen Canpolat, “Ocak hanedir, yuvadır, muhabbetin olduğu yerdir, birleştiren bir alandır. Bu yüzden bugün bütün siyasi parti yöneticilerine oy verenlere de kapısı açıktır. Yeter ki bölücü terör örgütünün listelerinde yer almasın” diye konuştu.

“DEVA ve Gelecek Partisi, CHP’den, hatta güneydoğuda HDP’den büyük katılımlar bekliyoruz”

Ocak Partisi’ne üye transferinin iddialı bir şekilde devam edeceğini belirten Canpolat, “Şunu da ifade etmekte fayda görüyorum; DEVA ve Gelecek Partisi, CHP, hatta güneydoğuda HDP’den büyük katılımlar bekliyoruz. Bu siyasi partilerden bizimle iletişime geçmiş yöneticiler var. Her an onlar da katılım sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

Haklı olan herkesin yanında olacaklarını ve herkesin oyuna talip olduklarını söyleyen Canpolat, “Burada güzel faaliyetler yürüterek ülke istikrarına, Türkiye’nin geleceğine hep beraber el birliği ile yön verelim. Güçlü Türkiye olalım” dedi.

“Böyle güzide görev ve partide olmaktan gurur duyuyoruz”

Ocak Partisi’ne geçen Hüseyin Mesut Alver, “Böyle güzide bir görev ve partide olmaktan gurur duyduğumuzu şimdiden belirtmek isteriz. Biz yıllarca devletine, milletine hizmet etme yolunda hareket eden ve bu mücadelede önümüze gelen bütün engellerle savaşmaya hazır olan bir kitle olarak bir siyasi oluşumun içerisinde yer alma kararını Ocak Partisi’nden yana kullandık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Birliği Partisi’nden ayrılarak Ocak Partisi’ne geçen Serkan Yıldırım ise, Ocak Partisi’ne katılmaktan gurur duyduğunu ve eski partisinin kendi düşüncelerine uymadığı, Millet İttifakı’nı desteklediği için ayrıldığını belirtti.

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