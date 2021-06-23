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OBB Başkanı Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Politika 23.06.2021, 21:22
OBB Başkanı Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler’inde katıldığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapan Başkan Hilmi Güler sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başkan Güler, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelerek, hemşehrilerimizin selam ve sevgilerini iletip ilimize ilişkin güzel ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.
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