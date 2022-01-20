Numan Kurtulmuş’tan Sultanbeylili üniversite öğrencilerine müjde

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması’nda" gençlere müjde vererek, "Sultanbeyli Belediyemiz her bir üniversite öğrencisi gencimizin aylık ulaşımlarını karşılayacak. 78 lira civarındaki bu desteği önemli bir destek olarak sağlamış olacak" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin katıldı. Etkinlikte gençlere seslenen Kurtulmuş, Sultanbeyli’de ikamet eden ve İstanbul’daki üniversitelerde eğitim gören gençler için önemli bir müjde verdi. İlçedeki gençler için başlattığı örnek projeden dolayı Sultanbeyli Belediyesini tebrik eden Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi tarafından İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitim gören ve Sultanbeyli’de ikamet eden her bir öğrencinin aylık 78 TL’lik İstanbulkart dolum ücretini 2022 yılının eğitim dönemi boyunca karşılanacağını belirterek gençlere güzel haberi verdi.

Etkinlikte gençlerin sorularını tek tek cevaplayan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş program boyunca gençlere tavsiyelerde bulundu. Program sonunda gençlerle fotoğraf çekinen Kurtulmuş, "Bugün burada keyifli bir sohbet gerçekleştirdik gençlerle. Öncelikle bu toplantının organizasyonunda emeği geçen Belediye Başkanımız Hüseyin Bey’e çok teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediyemiz gerçekten gençlere önemli hizmetler veren, onların çalışma imkanlarını kolaylaştırmak için kütüphaneler, okuma salonları açan, gençlik merkezlerinde spor yapma imkanlarını arttırmaya gayret eden gençlik dostu bir belediye olarak İstanbul’da hizmetlerini sürdürüyor. Bugün de burada özellikle üniversiteye hazırlanan ve üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimizle bir sohbet yaptık. Ve bundan sonra Sultanbeyli Belediyemiz her bir üniversite öğrencisi gencimizin aylık ulaşımlarını karşılayacak. 78 lira civarındaki bu desteği önemli bir destek olarak sağlamış olacak. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Belediyemizi tebrik ediyorum" dedi.