Numan Kurtulmuş’tan iç ve dış politikaya ilişken önemli açıklamalar

Adıyaman’da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Ermenistan’a yapacağı ziyaretin tesadüf olmadığını, Türkiye’nin bölgesel istikrarsızlık çıkarmak isteyenlerin karşısında olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyareti, CHP’nin e-ticaret kanunundaki bazı maddeleri Anayasa Mahkemesine taşıması ve 6’lı masanın HDP ve Fetö ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin bölgesel istikrarsızlık çıkarmak isteyenlerin karşısındadır”

Kurtulmuş, Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ermenistan yanlısı görüşleriyle bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, biliyorsunuz geçtiğimiz ay Tayvan üzerinden Çin ve Amerika arasındaki gerilimi arttıran bölge ziyaretinde bulundu. Aynı şahsın bu sefer Ermenistan’a bir ziyaret yapacak olması tesadüf değildir. Bununda altını çizmek isterim. Türkiye olarak biz bütün bölgesel istikrarsızlık çıkarmak isteyenlere karşı, bölgemizde, küresel ölçekte dünyada barıştan, esenlikten, haktan, hukuktan, ülkelerin birbirlerine saygılı davranmasından, bütün ülkelerin egemenlik haklarının korunarak eşit bir uluslararası sistemin kurulmasından yana olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Semerkand fotoğrafında bunu görebilirsiniz. Türkiye’nin nasıl bir küresel aktör haline geldiğini bu fotoğrafta görebilirsiniz. Ondan dolayı Türkiye’yi meşgul edecek, bir takım istikrarsızlık unsurlarının ortaya çıkacağını biliyoruz. Türkiye olarak hepsini bunların takip ediyoruz. Milli menfaatlerimizin hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade etmeden bu süreçteki çalışmaları takip ediyoruz” dedi.

CHP’nin e-ticaret kanundaki bazı maddeleri Anayasa Mahkemesine taşıması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi küresel şirketlerin etkisi altında kalarak bu girişimde bulunduğunu milletimizin merak ettiğini soran Kurtulmuş, “1 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün partilerin ittifakıyla kabul edilen e-ticaret yasası ne yazık ki bazı maddeleri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmüş. 1 Temmuz’da siz bunu onaylamadınız mı? Sizin de ittifakınızla gitmedi mi? Şimdi ne oldu da Türkiye’de küresel tekellerin gücünü kırmak için çıkartılan bu yasanın bazı maddelerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesine gitme ihtiyacı duydu. Bunu anlamak mümkün değildir. Akıl ve izan karşıtı bir tavırdır. Nasıl kamuoyuyla bunları paylaşacaklarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi küresel şirketlerin etkisi altında kaldığını da milletimiz merak etmektedir” ifadelerini kullandı.

“6+2’li masa”

Millet İttifakında HDP ve FETÖ’nünde bulunduğuna değinen Kurtulmuş, “Başından beri söylediğimiz bu 6+1’lik masa, hatta bazıları 6+2 diyor. Oda söylenebilir. Yani görünmeyen iki ortak, birisi HDP, birisi FETÖ. Bu iki ortakla bu masada ki sayıyı arttırabilirsiniz. Söyleyince kızıyorlar. Masanın altında üstünde kimse yok, diyorlar. Milletimiz enayi değil. O zaman kalkın söyleyin. Buradan Adıyaman’dan açık söylüyorum. Bizim HDP’nin oylarına ihtiyacımız yoktur. Biz HDP ile ittifak yapmıyoruz, iş birliği yapmıyoruz. Yalan söylüyorsunuz, desinler. Hepsi biliyor ki HDP’nin desteği olmadan o masadan herhangi birsinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışına ortak olması dahi mümkün değil. Siyasal matematik böyle, öyle mi? Topluyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Nihayetinde HDP desteklemezse bunların adaylarının yarışa ortak dahi olması mümkün değil. Bunu bildikleri için, HDP ile de beraber görünmek istemedikleri için diyorlar ki sadece 6’mız varız, başkası yok” diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin başta olmak üzere parti yöneticileri ve basın mensupları toplantıya katıldı.