Numan Kurtulmuş’tan Esad’la görüşme değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriyelilerin geri dönüşü noktasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir görüşme yapılıp yapılmayacağı soruları üzerine, “Bu bir devlet meselesidir. Bu konuyla ilgili her aklına gelen her istediği şeyi söylemez. Bu sorunun ortadan kaldırılması için objektif çözümler üzerinde duruyoruz. En başında da biz orada ne diyoruz somut olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Yani Suriye’nin bir terör devleti oluşturulmasına Türkiye müsaade etmez” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, İsrail’le normalleşme sürecine değinerek, “Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim Türk milleti olarak kırmızı çizgimizdir. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini ortadan kaldıracak hiçbir konunun Türkiye tarafından, aziz milletimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Tabii ki bölgedeki sorunların çözülmesi, aşılması ve bu anlamda aradaki sorunların ortadan kaldırılması bizim de talebimizdir. Ama bundan sonra normalleşme sürecinin, nasıl normalleşeceğini tayin edecek, tespit edecek olan taraf İsrail’dir, İsrail hükümetidir. Ve İsrail hükümeti bu süreçte atacağı adımlarla gerçekten bölgede barıştan, bölgede normalleşmeden orada insan haklarına saygıdan, Birleşmiş Milletler kararlarına saygıdan yana olup olmadığını ortaya koyacak olan taraftır” dedi.

“Artık 6 artı 1’lik masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır”

Kurtulmuş, yaklaşan seçim sürecinde 6’lı masanın adayını açıklamamasına değinerek, “Sürekli olarak bizim aylardır söylediğimiz bir şey var. Seçime gidiyoruz, seçim yaklaşıyor. Artık 6 artı 1’lik masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır. Zaman gelmiştir. Biraz daha oyalanırlarsa zaten Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimi başladığında herhalde mecburen son gün gidip adaylarını belli edeceklerdir. Demokrasi yarıştır. Tek kişiyle yarış olmaz. Yarışı mutlaka iki kişi, en az iki kişi arasında, belki daha çok kişi arasında olması mümkündür. Dolayısıyla karşı tarafın bir aday belirleyememe sorunu olduğu görülüyor. Son günlerde biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Başta şu mazereti söylüyorlar; biz adayı belirleyelim de onu kısa bir süre içerisinde yıpratırsınız. Onun için mağazayı belirlememizi istiyorsunuz. Biz de onlara şu cevabı verdikçe bir daha bunu söyleyemezler. Ya ortada Tayyip Erdoğan var. 20 senedir Tayyip Erdoğan bu kadar icraat yapıyor, yıpranmıyor, yıpranma endişesi taşımıyor da sizin koyacağınız aday 20 gün demiş maalesef. Bu aday belirleyememe meselesinin arkasındaki esas meseleyse bugünlerde daha net ortaya çıkmıştır. Aslında bir araya gelen 6 artı 1’lik bu partiler mansubesinin ortak konularda ortak fikirleri olmadığı artık ayan beyan ortaya çıktı” diye konuştu.

Kurtulmuş, basın mensuplarının Suriyelilerin geri dönüşü noktasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir görüşme yapılıp yapılmayacağı soruları üzerine, “Somut bir şekilde ortaya konulabilmesi için Türkiye başından beri görüşlerini ifade etmeye çalışıyor. Burada tabii bu bir devlet meselesidir. Bu da orta, ortalık yerde konuşulmaz. Bu konuyla ilgili her aklına gelen her istediği şeyi söylemez. Söylememesi gerekir. İki komşu ülkenin birbirine düşman dahi olsa istihbarat örgütlerinin birbirleriyle görüşmemesi düşünülemez. Kaldı ki dediğim gibi biz Suriye halkıyla kardeş bir milletiz. Bu sorunun ortadan kaldırılması için objektif çözümler üzerinde duruyoruz. En başında da biz orada ne diyoruz somut olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Yani Suriye’nin bir terör devleti oluşturulmasına Türkiye müsaade etmez. Bu Türkiye’nin hayrına olduğu gibi Suriye’nin de, Irak’ın da, İran’ın da hayrı vardır. Dolayısıyla burada Suriye’de toprak bütünlüğünün temin edilmesi en temel teklifimizdir” dedi.

Kurtulmuş, basın toplantısının ardından Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesine ziyarette bulundu.