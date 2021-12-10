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Numan Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin esas meselesinin yatırımı güçlü bir ülke haline gelmesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin geçmişle kıyaslandığında sayısız yatırımlar yapıldığını söyledi.

Politika 10.12.2021, 19:21
Numan Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin esas meselesinin yatırımı güçlü bir ülke haline gelmesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin geçmişle kıyaslandığında sayısız yatırımlar yapıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ )düzenlenen “Türkiye’yi yarınlara taşımak” konulu gençlik buluşmasında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

“Birçok yerde OSB, fabrikalar açılıyor, turizm gelişiyor”

Bir öğrencinin, işsizlik ve ekonomi üzerine sorduğu soru üzerine Kurtulmuş, “Türkiye’nin en temel meselelerinden biri güçlü büyük Türkiye hedefleri içerisinde iseniz yatırım istihdamın çoğaltılması Türkiye’nin rekabet edebileceği imkanların ortaya konması lazım. Allah’a çok şükür geçmişle kıyaslandığında Türkiye’de çok sayısız yatırımlar oldu. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın her hafta yaptığı birkaç tane yurt içi ziyaretlere bakın her hafta gittiği yerde onlarca fabrika açılıyor. Bazı yerlerde organize sanayi bölgeleri açılıyor v.s Türkiye’nin esas meselesinin yatırımı güçlü bir ülke haline gelmesidir ki; çok şükür kapasite kullanım oranlarımız artıyor yatırımlar yapılıyor. Birçok yerde OSB açılıyor, fabrikalar açılıyor, turizm gelişiyor. Dolayısıyla temel odağımız yatırımın artırılmasıdır. Türkiye’nin markalarını, Türkiye’nin ürettiklerini yurt dışında satılmasıyla birlikte Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesinin daha ileriye götürülmesidir. Tabii ki bunun da yolu üretimden geçiyor” dedi.

“Hiçbir ekonomik gerekçesi yokken kurlar birden füze gibi yukarıya doğru yükseldi”

Döviz kuruyla ilgili olarak da Kurtulmuş, “Mesela 2013 yılı Mayıs ayında Türkiye’de faiz oranı yüzde 4,50’ye kadar düşmüştü. Ondan sonra bir şeyler oldu Gezi Parkı olayları oldu şöyle oldu öyle oldu diye faiz düştükçe artan paranın yani yatırım maliyetleri azalıyor. Türkiye bu anlamda da üretimini yapabilir bir ülke haline geliyor. Şimdi bizim amacımız Türkiye’de daha çok üretildiği ve üretimlerimizin de yurt dışında satılarak Türkiye’nin cari açığını yani döviz açığını kapatıldığı bir sisteme doğru evirmek. 2013’den bu yana adım adım buraya doğru geliyoruz. Fakat bununla karşılaşırken birden hiçbir ekonomik gerekçesi yokken hiçbir rasyonel gerekçesi yokken kurlarda birden füze gibi yukarıya doğru çıkış oldu. Hiçbir iktisatçı kalkıp ta bu sebepten dolayı olmuştur diyemiyor. Dolayısıyla burada dövizin yukarıya doğru çıkmış olması tabii ki Türkiye’de de halkın alım gücünü etkiliyor. Çünkü bazı mallar üzerinde dövizin etkisi olduğu için başta enerji sisteminin üzerinde dövizin etkisi olduğu için. Örnek olsun diye söylüyorum” diye konuştu.

“Doğalgaz tüketiciye maliyetinin dörtte bir fiyatına veriliyor üstünü devlet karşılıyor”

Doğalgazda dünyada yüzde 359 dolar bazında artış olduğunu, Türkiye’de tüketiciye doğalgazı maliyetinin dörtte bir fiyatına verildiğini ifade eden Kurtulmuş, “Zaten pandemi sırasında doğalgazda dünyada yüzde 359 dolar bazında artış olmuş akaryakıt ürünlerinde ise yüzde 30-35 dolar bazında artış olmuş. Buna rağmen biz vatandaşımıza bunların aksedilmemesi için mesela doğalgaz maliyetinin dörtte bir fiyatına tüketiciye veriliyor üstünü devlet karşılıyor. Bunlar gelir geçer şundan da rahat olun öyle bir telaşın içerisine girmeyin. Allah’ın izniyle Türkiye bu türbülanstan bu haksız yere ortaya koyulan dövizdeki oynaklıktan bunun sonucu olarak piyasada faaliyet gösteren bazı fırsatçıların bunu fırsat bilerek aşırı kar iştahından dolayı ortaya çıkan bu tablodan en kısa sürede kurtulacağız. Bunun hepsinin hesapları yapılıyor. Sürekli bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor” dedi.

“Vasıflı eleman sayısını artırmalıyız”

Kurtulmuş, vasıflı eleman sayısının artırmasına yönelik programların yapıldığını belirterek , “Bizim gençlerimizin, Türkiye’nin insanlarına iş üretecek fabrikalarımızın olması. Burada muazzam bir gelişme var. Esas mesele sadece iş arayan insanlar değil vasıflı eleman sayısının artırılabilmesi. Özellikle orta kademe eleman dediğimiz insanların artırılabilmesi. Ara kademe dediğimiz yani sanayinin ihtiyacı olan kalfa, usta seviyesinde olacak maalesef elemanlarımızda azalma var. Bütün bunların hepsini gidermek için programlarımız yapılıyor. Daha çok üretim yapacağız daha çok üretim istihdam demektir onun için yatırım yapacağız yatırım maliyetlerinin düşürülmesi için gayretle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

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