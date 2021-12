Numan Kurtulmuş: "Sosyal medyanın her birisinde etkin şekilde varoluşumuzu güçlendirmek mecburiyetindeyiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sosyal medyayı en iyi kullanan siyasi partinin AK Parti olduğundan şüphe yoktur. Biz işi edebi ile ahlakıyla, kuralları içerisinde, ahlaki sınırlar içerisinde kullanıyoruz. Sosyal medyanın her birisinde etkin şekilde varoluşumuzu güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah’ın izni ile milletin gönlünden düşmediğimiz takdirde, 2023 de 2024 de AK Parti’nindir, Türkiye’nindir, Türkiye’nin geleceği açıktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ev sahipliğinde 81 il üç kademe tanıtım ve medya başkanlarına yönelik düzenlenen çalışma ve eğitim kampında konuştu.

Siyasette yapılan işlerin anlatılabilmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, "Siyasetin onda biri konuşmaksa onda dokuzu da bir şekilde yapılanları milletimize en güzel şekillerde anlatarak icraatların milletimizle en güzel şekilde buluşmasını temin etmektir. 2023’te bu dönemdeki en büyük gücümüz hükümetlerimiz döneminde yapılanları en iyi şekilde anlatmak, ortaya konulan ve milletin büyük çoğunluğu tarafından takdirle izlenip aynı zamanda yapılan hizmetlerin milletimize bir kez daha anlatılması, tanıtım medya alanındaki önemli çalışmaların başında geliyor. Yaptıklarımızı etkin bir şekilde anlatacağız her ilde her ilçede neler yapıldığını, birebir vatandaşlarımıza anlatılarak etkin bir tanıtım yapılması sağlanacak" dedi.

Sosyal medyanın önemli bir iletişim aracı olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Sosyal medyayı en iyi kullanılan siyasi partinin AK Parti olduğundan şüphe yoktur. Biz işi edebi ile ahlakıyla, kuralları içerisinde, ahlaki sınırlar içerisinde kullanıyoruz ve bundan da fevkalade memnunuz. Sosyal medyanın her birisinde etkin şekilde varoluşumuzu güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle genç neslin sosyal medya üzerinden birçok konudan haberdar olduğu, oralarda fikirlerinin oluştuğu eğer o mecralar iyi kullanılırsa gerçekten şöyle düşünün; on binlerce, yüz binlerce insanın katıldığı mitingler yapıyorsunuz anlamına gelir. Bu anlamda sosyal medyanın fevkalade iyi kullanılmasını sağlamamız lazım" diye konuştu.

"Biz siyaseti temel ilkeler ve temel ahlaki prensipler çerçevesinde yapmak zorundayız ve öyle yapıyoruz" diyen Kurtulmuş, "Biz doğru sözü söylemek zorundayız, doğru olmayanı, yalan olanı asla söyleyip o sözü çoğaltmak bize yakışmaz. Özü sözü bir olmanın ilk şartı söylediği her sözün doğru olmasıdır. Ağzımızdan çıkan her söz doğru olacak, sosyal medya ve tanıtımda kullandığımız her bilgi, her doküman doğru olacak ve asla yalana ve yalanın arkasındaki insanları bir takım labirentinin içine alarak kaybeden ahlaki yoksunluklar içine asla düşmeyecek. Özümüz sözümüz bir olarak hiçbir şekilde yalana tevessül etmeden, yalan bilginin peşinde koşmadan doğruları halkımızın tüm kesinlerine ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bizim tanıtım faaliyetlerimizdeki temel prensimiz budur. İkinci prensibimiz ise çarpıtmaya prim vermemektir. Yalan değil olan bir şeyi çarpıtarak, kastedilmeyen şeyi kullanarak onun üzerinden algı oluşturmak. Yalan üzerinden algı yapıyor. Hele muhalefetin yaptığına bakıyorsunuz, bir yalan söylüyor o yalanı düzeltmek için yine yalan söylüyor, üçüncü yalanı söylerken o yalana kendisi de inanıyor. Ortada fevkalade kirli bir algının oluşmasına neden oluyor.

Cımbızla 10 cümle söylenmiş oradan iki kelimeyi alarak çarpıtmak bugünkü zannettikleri yanlış ahlaki bakımdan, ahlaki ilkelerden yoksun bir tanıtım anlayışıdır. İkinci temel kuralımız budur; üçüncü temel kuralımız; herkesin kişilik haklarına saygı duymak zorundayız. Kainatın temel öznesi insandır. Biz insanoğlunu, kadınları, erkekleri, sadece dünyanın değil bütün kainatın özü, özeti olarak kabul ederiz.

Özü, özeti olarak kabul ettiğimiz insan bizimle aynı düşüncede olmayabilir, bizimle siyaseten mücadele edebilir, bambaşka bir dünyanın, fikriyatın insanı olabilir ama biz asla ve asla hiç kimsenin kişilik haklarına saldırmayız. Onların kişilik hakkını zedeleyecek, onların doğuştan gelen temel insani haklarını zedeleyecek bir şekli, hususu tanıtma olarak kabul etmeyiz. Bu bizim ilkelerimize aykırı olan bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"Hepsinden iyicesi bir gönle girmektir"

Sosyal medyanın önemsenmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Sosyal medya, ahlaki değerler içinde kullanılırsa fevkalade değerli bir iletişim aracı. Bu anlamda bizim siyasette öğrendiğimiz temel hususlardan biri şudur; Ne yapar ister konvansiyonel medyayı kullanın, ister sosyal medyayı, ister çok gelişmiş araç gereçleri kullanın, sonuçta iletişimin, tanıtımın en temel fonksiyonlarından birisi yüz yüze iletişimdir. Hepsinden iyicesi bir gönle girmektir. Hepsinden önemlisi bir gönle girmektir. Tanıtımın tabi ki bütün imkanlarından yararlanacağız ama insanların gönlüne girmek için daha fazla vakit vererek, yüz yüze iletişimi artırarak, onların sıkıntılarını, dertlerini hiç kızmadan dinleyerek, ne söylenirse söylensin vatandaşlarımızın hepsini kardeşimiz, dostumuz olarak bilerek yüz yüze iletişimimizi çok kuvvetli hale getireceğiz" dedi.

"Şimdi bizi çok daha zor bir süreç bekliyor"

Yüz yüze iletişimin en sağlıklı iletişim yöntemi olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Özellikle 2023’ün en kilit meselesinin burası olduğu kanaatindeyim. AK Parti’nin gücü, Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü halkın gönlüne girmeyi başarmış olmasıdır. Halkın gönlüne girmeyi başardığı için, başardığımız için hep birinci parti olarak seçimlerden çıkıldı. Milletin gönlüne girildiği için milletin zihnine girildi ve milletin oyları alındı. Şimdi bizi çok daha zor bir süreç bekliyor. 2023’e kadar olan bu süre içinde gönüllerine girmeyi başardığımız vatandaşlarımızın gönüllerinden düşmemeyi başaracağız. Bu çok daha zor bir iştir. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister, insanlarla birlikte hemhal olmak ister. Velhasıl bu noktada hiç hata etmeyeceğiz. Gönüllerden düşmeyeceğiz. Allah’ın izni ile milletin gönlünden düşmediğimiz takdirde, 2023 de 2024 de AK Partinindir, Türkiye’nindir, Türkiye’nin geleceği açıktır" diye konuştu.

AK Parti’nin bir Türkiye partisi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "AK Parti’nin bazı temel özelliklerini asla unutmadan, bunları daha çok uygulayarak yolumuza devam edeceğiz. Sayacağım dört temel özellikten biri eksik olursa AK Parti’nin gücü zayıflamış demektir. Hele hele bunların bir kısmını kaybedersek Türkiye siyasetindeki iddiamızı, geleceğe doğru emin adımlarla yürüyen bu yürüyüşümüzün hızını kesmiş oluruz. AK Parti’nin dört tane temel özelliği var. Bunlardan birincisi AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değildir, siyasi parti değildir, AK Parti bir dava hareketidir. Dava dediğimiz şeyin de iki sağlam ayağı vardır. Bunlardan ikisinin de çok güçlü bir şekilde yere basması lazım. Bunlardan birisi yeniden güçlü büyük Türkiye’yi kurma ideali ve azmidir. Türkiye’de 84 milyon vatandaşımıza olan sorunluluğumuzdur. Yani Türkiye’nin eğitimden sağlığa, teknolojiden yüksek teknolojiye, milli savunma sanayiinden uzay çalışmalarına, anayasal reformlardan, siyasal reformlardan hukuki reformlardan ekonomi alanında atılacak adımlara kadar her alanda büyük ve güçlü bir Türkiye’nin olması. Türkiye’nin büyük ve güçlü olması sadece siyasi seçeneklerden birisi değildir. Hele günümüz dünyasında bir taraftan Doğu Akdeniz’deki sıkıntıları görüyorsunuz, bir taraftan Kafkaslar, Balkanlar, bir taraftan Karadeniz, bir taraftan Ortadoğu, bir taraftan Afrika, tam merkezinde olduğumuz bu dünyada bu bölgede dünyanın bütün büyük güçlerinin mücadele ettiği, rekabet ettiği, hatta ve hatta savaşa çoktan başladığı bir coğrafyanın ortasında yaşıyoruz. Türkiye tarihçilerin bereketli hilal olarak adlandırdığı, Balkanlar’dan Ortadoğu ve Mezopotamya’ya ve Mısır’a kadar olan coğrafyanın amiral gemisi Türkiye’dir. Dolayısıyla hele Türkiye hele dünyanın son ekonomik politik gelişmeleri çerçevesinde bu bölgede güçlü olmak ve büyük bir ülke olmak, ayakları yere sağlam basmak Türkiye için siyasi seçeneklerden birisi değildir, bir mecburiyettir, bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"Dünyada rekabet edebilen bir Türkiye’yi kurmak için canla başla mücadele edeceğiz, ediyoruz"

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada güçlü olarak ayakta durmadığınız takdirde sağdan soldan esen her rüzgar Türkiye’yi önüne katar, un ufak eder, ve bütün güç mücadelelerinin tarafı olanlar Türkiye’yi hizaya çekmeye çalışır. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi.

Yeniden büyük güçlü Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. Her alanda güçlü, büyük, kendi kendine yeten, hatta onun çok üstünde Dünyada rekabet edebilen bir Türkiye’yi kurmak için canla başla mücadele edeceğiz, ediyoruz. Allah’ın izniyle bu mücadelemizi de sonuna kadar sürdürerek mutlaka başarıya ulaşacağız. İkinci ayağımız ise adil, hakkaniyetli, bütün insanların kendisini işin içerisinde gördüğü küresel bir sistemin kurulması seçeneğidir. Bu da bir zarurettir. Mazlum ve mağdur milletler için yeni bir dünya sisteminin kurulması hem siyasi olarak hem ekonomik olarak zorunluluktur."

AK Partinin sadece geçmişe ait bir parti değil Türkiye geleceğine dönük bir siyasi hareket olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "AK Parti olarak 20 yıllık süre içinde önemli başarılar otaya koyduk. Biz geleceği kucaklayan bir perspektif bir bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz. Son iki asırlık tarihimiz bize bir şey öğretiyor. Tarihi köklerimizden bir şekilde uzaklaşmamızı isteyenler ve böylece adam olacağımızı, Batı karşısında yenilgiden kurtulacağımızı düşünenler oldu. Bunların siyasi olarak da fikri olarak da Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde önemli etkileri oldu. Hiçbir millet başka milletin kökleri üzerinde yükselemez" açıklamasında bulundu.

AK Parti’nin herhangi bir zümrenin, grubun partisi olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Eğer köklerinizi unutmazsanız köklerinizden aldığınız güçle Türkiye, dünyaya nizamat veren önemli bir devlet olarak dünya devleti arasında yerini alacak. Biz bütün Türkiye’nin partisiyiz. Türkiye’nin her yerinde var olan partiyiz. Bizim özelliğimiz bir sınıfın bir gurubun partisi olmamaktır. 84 milyon vatandaşımızın hepsine kapımız açıktır. AK Parti herkesin içinde var olduğu kendisini bulduğu ve anlamlandırdığı bir siyasi harekettir. Birleştirici, toparlayıcı olacağız. Adalet, hakkaniyet ve Türkiye’nin gelecek vizyonunu benimseyen herkesle yolumuza devam edeceğiz. AK Parti aslında sadece Türkiye değil mazlum ve mağdur milletlerin partisidir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, AK Parti’nin devlet partisi değil millet partisi olduğunu söyleyerek, "Niçin 1 metrekarelik başörtüsüyle uğraştılar. Niye filanca lisenin mezunlarının katsayısıyla uğraştılar? Neden sermayenin bir kısmını yeşil bir kısmını başka renge boyayarak sermayedarlar girişimciler arasında ayrımcılık yaptılar. Vatandaşları tek tip vatandaş haline getirmek istiyorlardı. Devlet partilerinin özelliği budur. Eski dönemlere gittiğiniz zaman Türkiye’de 18 yıl camilerden ’Tanrı uludur, Tanrı uludur’ diye bir sesi ezan diye bu millete dinlettiler. Çünkü milletin hizaya sokulması, adam edilmesi gerekirdi. Türkiye’de iktidar olan çok partiler oldu bugün ismini bile hatırlamıyoruz. Kabiliyetsiz oldukları için değil nereden geldiklerini unutup nereye geleceklerini kestiremedikleri içindir. Sadece parti değil dava hareketi, bir sınıfın değil bütün herkesin partisi, sadece geçmişte kalan değil Türkiye’nin geleceğini kurgulayan bir parti, milletin verdiği oylarla millet adına devleti yöneten bir siyasi partiyiz. Her doğru sözü milletimizle çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz. Biz gerçekten arkasında hayır gördüğümüz her kapıyı açacağız" değerlendirmesinde bulundu.