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Numan Kurtulmuş: “Muhalefet yapacağız diye gözünüz bu kadar kör olmasın”

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Muhalefet olacağız diye bu kadar gözünüz kör olmasın. Ne olur bir kere de milletin sevindiği ile sevinin, milletin üzüldüğü ile üzülün” dedi.

Politika 09.01.2022, 14:11
Numan Kurtulmuş: “Muhalefet yapacağız diye gözünüz bu kadar kör olmasın”

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Muhalefet olacağız diye bu kadar gözünüz kör olmasın. Ne olur bir kere de milletin sevindiği ile sevinin, milletin üzüldüğü ile üzülün” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Numan kurtulmuş, Türkiye’nin dünya üzerinde gelişen olaylara müdahil olabilmesi için güçlü Türkiye istikametinde devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin döviz ile ilgili sıkıntıları karşısında vatandaşın ezilememesi için 7/24 çalıştıklarını söyleyen Numan Kurtulmuş, muhalefete yüklenerek “Muhalefet olacağız diye bu kadar gözünüz kör olmasın. Ne olur bir kere de milletin sevindiği ile sevinin, milletin üzüldüğü ile üzülün” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin büyük Türkiye olarak yoluna devam etmekten başka hiçbir şansı yoktur”

Türkiye’nin çok önemli bir ivme kazandığı bir zaman diliminde olduğunu söyleyen AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ve içinde bulunduğumuz zaman diliminin, dünyanın belki de en büyük çekişmelerinin, çatışmalarının ve gerilimlerinin yaşandığı bir dönem olduğunu biliyoruz. Dünyanın özellikle büyük güç merkezlerinin hem kendi aralarında, bazen de 2’li 3’lü mücadeleler içerisine girdiği, bu mücadele alanlarını vekalet savaşları adı altında silahlı bazı gruplar üzerinden verdiği, bazı dönemlere ve yerlerde ise bölgesel çatışmalar üzerinden güç mücadelelerinin yer aldığı bir dönemdeyiz. Tam da bu noktada Allah Türkiye’ye büyük imkanlar vermiştir. Tarihsel olayların hepsinin orta noktası, ana ekseni dediğimiz Rumeli toprakları, Doğu Trakya, Anadolu toprakları dediğimiz bu vatan sathımızdır. Burası tarih boyunca olduğu gibi dünyadaki bütün medeniyetlerin mücadelelerinin sahnesidir. Burada Türkiye’nin büyük Türkiye olarak yoluna devam etmekten başka hiçbir şansı yoktur” diye konuştu.

“Muhalefetin farkında olduğundan çok daha da fazla farkındayız”

Türkiye’nin her alanda ileriye doğru hareket ettiğini belirten Numan Kurtulmuş, “Çok şükür geldiğimiz noktada Türkiye 2021 yılını zor şartlara rağmen yüzde 7,5 civarında bir büyümeyle, 225 milyar dolarlık ihracatıyla, oldukça küçülmüş cari açığıyla ve 1.7 seviyelerindeki bütçe dengesiyle muazzam bir performans ortaya koymuştur. Türkiye’de son dönemdeki döviz hareketliliğinden dolayı vatandaşımızın çektiği sıkıntıları, ortaya çıkan ekonomik zorlukların farkındayız. Muhalefetin farkında olduğundan çok daha da fazla farkındayız. Vatandaşımızın bu sıkıntılarının giderilmesi için bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklarımız titiz bir şekilde 24 saat çalışıyor. İnşallah bu süreçleri de aşacağız ve vatandaşı bu hayat pahalılığın altında ezdirmemek için mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Muhalefet olacağız diye bu kadar gözünüz kör olmasın”

Türkiye’nin gelişmesine sevinmeyenlerin, hatta üzülenlerin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Ne doların aşağıya düşmesine sevinirler, ne milletimizin alım gücünün ileriye gitmesi için asgari ücrete yapılan o tarihi zamdan dolayı sevinirler, ne Turkovac aşısının bulunmasıyla memnun olurlar, ne Türkiye’nin hava savunma sistemini geliştirecek adımları atmasıyla memnun olurlar. Şunu sormak hakkımız değil mi? Muhalefet olacağız diye bu kadar gözünüz kör olmasın. Ne olur bir kere de milletin sevindiği ile sevinin, milletin üzüldüğü ile üzülün” dedi.

“Biz Kazakistan’ın birliğinden, beraberliğinden ve bütünlüğünden yanayız”

Kazakistan’da yaşanan iç karışıklığa değinen Kurtulmuş, “Son günlerde Kazakistan’da bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Her şeyden önce Türkiye olarak, dostumuz, kardeşimiz ve son yıllarda son derece ilişkilerimizin geliştiği Türk Devletleri Topluluğu içerisinde de etkin bir yol arkadaşımız olan Kazakistan’ın iç çelişkilerle, iç çatışmalarla vakit kaybetmesine asla gönlümüz razı olmaz. Biz Kazakistan’ın birliğinden, beraberliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Son gelen haberler de Kazakistan’da sükunetin yavaş yavaş sağlanmakta olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

“Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyeceğiz”

Türkiye’nin coğrafyasında güçlü olmasının gerekliliğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Bu coğrafyada güçlü olarak ayakta durmak zorundayız. İki yolumuz var; ya birileri oyun kuracak ve biz o oyununun sahnede sırası geldiğinde küçük figüranı olarak bu rolü kabul edeceğiz. Böyle bir figüranlık bu milletin aslına, esasına, genlerine yakışır mı? Ya da sadece bu bölgede değil, dünyadaki bütün mücadelelerin hepsinde hakkı, hukuku, adaleti savunarak esas aktörlerden biri olacağız. Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyeceğiz” diye konuştu.

Muhalefetin seçim çağrılarına cevap veren Numan Kurtulmuş, seçim olsa bile muhalefetin herhangi bir projesinin olmadığını, Cumhurbaşkanlığı için adaylarının ise henüz netleşmediğini söyledi. Cumhur İttifakı’nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha söyleyen Kurtulmuş, “Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

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