Numan Kurtulmuş: “Kur’an eğitimine Orta çağ zihniyeti demek, karanlık bir CHP zihniyetidir”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “CHP’nin sözcülerinden bir zatın, Kur’an Kur’an eğitimini Orta çağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti, karanlık bir CHP zihniyetidir. Hem helalleşmeden bahsedeceksiniz hem halkın neredeyse tamamının kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim eğitimini Orta çağ zihniyeti olarak değerlendireceksiniz. Sadece Kur’an eğitimini karşısına almak değil, Kur’an’la yoğurulan eğitim sisteminin bir çağ dışı zihniyeti olduğunu ifade etmek de esas çağ dışılıktır ve CHP’nin ortaya koyduğu bir zihniyettir” dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’nın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlediği “Teşkilat Akademisi Eğitim Programı”na AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldı.

“Kur’an-ı Kerim’e Orta çağ zihniyeti diyen zihniyet, asıl Orta çağ zihniyetidir”

Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP’li Özgür Özel’in Kur’an eğitimini hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

2023 seçimlerinin sadece AK Parti için değil, bütün Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “İstanbul’da geçtiğimiz yerel seçimler öncesinde verilen bütün sözler hepinizin ve bütün İstanbulluların kulağındadır. İstanbul’da eğer bizi seçerseniz bir tek vatandaşımızı bile sokağa bırakmayacağız, diyenlerin İBB Başkanlığını kazandıktan sonra nasıl binlerce insanı kapının önüne koyduğunu biliyorsunuz. Son zamanlarda milletin farklı kesimleri ile yapmış oldukları yanlışlıklar dolayısıyla helalleşme sözü veren CHP’nin genel başkanına rağmen hala CHP’de eski CHP’nin fikirlerine dile getirenlerin var olduğunu görüyorsunuz. Milletin geniş kesimlerini mağdur eden CHP’nin zihniyeti dolayısıyla milletten özür dilenmesinin şart olduğunu altını çizerek ifade etmiştim. Öyle görünüyor ki CHP, aynı CHP. Daha birkaç gün evvel CHP’nin önemli sözcülerinden birisi olan zat kalkarak yüzde 99’u Müslüman olan milletin 4-6 yaş öncesi çocuklarının okul öncesi Kur’an eğitimini hedef alarak Kur’an eğitimini Orta çağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti gerçekten son derece karanlık bir CHP zihniyetidir. Hem helalleşmeden bahsedeceksiniz hem halkın neredeyse tamamının kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim eğitimini Orta çağ zihniyeti olarak değerlendireceksiniz. Hem Türkiye’de halkın geniş kesimleriyle barışmaktan bahsedeceksiniz hem de bu barışmanın en temel unsurlarından birisi olan milletin manevi değerleri üzerinde yeniden kenetlenmeyi göz ardı ederek Kur’an eğitimini karşınıza alacaksınız. Sadece Kur’an eğitimini karşısına almak değil, Kur’an’la yoğurulan eğitim sisteminin bir çağ dışı zihniyeti olduğunu ifade etmek de esas çağ dışılıktır ve CHP’nin ortaya koyduğu bir zihniyettir. Bu zata şunu da söylemek lazım. Dünyanın en büyük medeniyetlerinden ikisi olan birisi Doğu’daki Mâverâünnehir medeniyeti diğeri de Avrupa’nın en batısındaki Endülüs Emevileri’nin nasıl geliştiğine bakın. Bunlar yeri geldiği zaman milletin değerleriyle kavga etmeyi çok iyi bilirler. CHP’nin sayın genel başkanına ifade etmek isteriz ki eğer helalleşmeyi gerçekten ciddi bir şekilde düşünüyorsanız önce kendi arkadaşlarınıza bir fren yaptırın. Bu arkadaşlarınız her gün milletten özür dileyecek bazı sözleri sarf etmelerinin önüne geçin. Bu millet her sözden ciddiyet bekler” açıklamasında bulundu.

2023 Seçimi’nde dikkat edecekleri hususa da değinen Numan Kurtulmuş, “Bizim AK Parti olarak başarımız milletin gönüllerine girmiş olmamızdı. Şimdi 2023’ün anahtarı şu cümledir. Gönüllerine girdiğimiz milletin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız ve her gün daha fazla kardeşimizi kazanarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yıldız ülke olmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin her alan güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, “Yeniden güçlü, büyük Türkiye diyerek ifade ettiğimiz Türkiye’yi her alanda güçlendirmek, her alanda büyütme ve daha güçlü bir şekilde ileriye doğru güçlendirme kararlılığıdır. Ekonomide, siyasette, toplumsal dayanışmada, sanayide, milli savunma sanayide, eğitimde, her alanda güçlü bir Türkiye olmak zorundayız ki bu bölgede ayakta durabilelim. Önümüzdeki 10 yıllar boyunca dünyanın en önemli çatışma ve rekabet alanı olan Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bu coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durabilelim. Türkiye ekonomisinde, siyasette, kendi savunma sanayinde dışarıya bağlı, elin oğlundan alacağı üç kuruşa muhtaç bir ülke olarak ayakta kalamaz. Kendi üretimimizi yapacağız, dünya markalarıyla yarışacağız ve dünyada güçlü bir şekilde ayakta duran bu bölgenin yıldız ülkesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.