banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor
Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Numan Kurtulmuş: “2023’te açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz”

ÜniAK Gençlik Zirvesinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “İnşallah 2023’ü de bu hedeflerimiz ve özelliklerimizle açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

Politika 22.03.2022, 13:36 22.03.2022, 13:44
Numan Kurtulmuş: “2023’te açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen ÜniAK Gençlik Zirvesine katıldı. Zirvede konuşma gerçekleştiren Kurtulmuş, AK Parti’nin 4 temel özelliği olduğunu ve bunların hepsinin aynı anda uygulanması gerektiği söyledi. 2023’te gerçekleşecek olan seçimlere de bu 4 temel özellik çerçevesinde hazırlanacaklarını belirten Kurtulmuş, 2023 seçimlerini oy farkı ile kazanacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

“AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değil bir dava hareketidir”

AK Parti siyasi hareketinin dört temel özelliği bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Bunlardan birincisi; AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değil bir dava hareketidir. Birinci temel özelliğimiz budur. Yani güçlü bir iddiası olan, güçlü bir iradesi olan ve nihayette siyasetteki esas amacı bizim medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek olan bir dava hareketidir. Bu dava hareketimizin de iki tane temel hareketi vardır” ifadelerini kullandı.

“AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir”

AK Parti siyasi hareketinin ikinci özelliğini anlatan Kurtulmuş, “AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir. İspatı için çok konuşmaya gerek yok. 1923 bu milletin ortak bir tarihidir. Neden bizden başka hiçbir siyasi hareket 2023 hedefini ortaya koyamadı? 1453’te milletimizin ortak bir tarihidir. Neden bizden başka hiçbir siyasi hareket 2053 hedefini ortaya koymadı? 1071 Anadolu topraklarının milletimize ve Müslümanlığa açıldığı bir tarihtir. Neden 2071’i başka hiçbir siyasi parti dile getiremedi? Çünkü ancak kökü mazide olan bir atiye doğru yürüyenler geçmişten aldığı bir güçle medeniyet kurabilirler. Sadece geçmişin partisi değiliz. Çok şey yaptık ama esas bizim gücümüz geçmişten aldığımız güçle geleceği tasarlama kabiliyetine sahip olmamız. İşte bu anlamda Türkiye’nin geleceğine ilişkin bir tarih şuuru içerisinde kökü mazide olan atiyi kurma kararlılığı ile yerine getireceğiz” diye konuştu.

“AK Parti 84 milyon vatandaşımızın ortak siyasal kuruluşudur”

AK Parti’nin herkesin ortak partisi olma özelliği taşıdığını söyleyen Kurtulmuş, “AK Parti bir zümrenin, bir grubun, bir etnik kökenin, zengin sınıfının hareketi değildir. AK Parti 84 milyon vatandaşımızın ortak siyasal kuruluşudur. Bunun için kapsayıcıdır, kuşatıcıdır, asla ayrımcı değildir. İnsanları hayat tarzlarına göre, kıyafetlerine göre, mezheplerine, dinlerine göre, hayat felsefelerine göre asla ayırmaz” dedi.

“AK Parti devlet partisi değil, millet partisidir”

AK Partinin amacının millete hizmet olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Bu ülkede devlet partisinin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Maalesef uzun yıllar Türkiye’de ‘tanrı uludur, tanrıdan başka tapacak yoktur’ diye bir sesi dinlettiler. Çünkü devlet partisi milletin nasıl inanacağına hatta nasıl ibadet yapacağına hatta hangi müziği dinleyeceğine karar veren bir partidir. Yakın zamanlara gelelim. Türkiye’de 28 Şubatta 17-18 yaşındaki kızlarımızın başlarında bir metrekare başörtüleri var diye hayatın nasıl zindan edildiğini çok iyi bilenlerdeniz. Ellerine azıcık fırsat geçse gözünüzün içine baka baka yine söyleyecekler” ifadelerine yer verdi.

“2023’te açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz”

Anlattığı dört temel özelliğin hepsinin ayrı ayrı önemli olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, “Bunları her gün daha fazla özümseyerek sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti bu özellikleri olduğu için millidir, yerlidir. Bu özellikleri olduğu için milletle birlikte büyük bir istikbale yürüyen kararlı bir siyasi harekettir. Bu koordinatları unutmayacağız. Unutursak başka bir şekle dönüşürüz, özelliğimiz kalmaz. İnşallah 2023’ü de bu hedeflerimiz ve özelliklerimizle açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19