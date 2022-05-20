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Norveç’in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1’i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan henüz yakalanamazken, olayın terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Norveç’in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1’i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan henüz yakalanamazken, olayın terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Politika 20.05.2022, 11:00
Norveç’in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1’i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan henüz yakalanamazken, olayın terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.