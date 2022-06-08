Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
Norveç, Ukrayna’ya 22 adet kundağı motorlu obüs gönderdi
Norveç, Rus saldırılarına karşı Ukrayna’ya destek amaçlı 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiğini açıkladı.
Politika 08.06.2022, 09:49
Norveç, Rus saldırılarına karşı Ukrayna’ya destek amaçlı 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiğini açıkladı.
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Norveç hükümeti Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım kararı alındığını açıkladı. Norveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya içerisinde yedek parça, askeri mühimmat da dahil olmak üzere 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiği duyuruldu.
Norveç geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna’ya yaklaşık 100 adet Fransız yapımı Mistral Hava Savunma Füzesi gönderdiğini açıklamıştı.