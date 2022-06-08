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Norveç, Ukrayna’ya 22 adet kundağı motorlu obüs gönderdi

Norveç, Rus saldırılarına karşı Ukrayna’ya destek amaçlı 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiğini açıkladı.

Politika 08.06.2022, 09:49
Norveç, Ukrayna’ya 22 adet kundağı motorlu obüs gönderdi

Norveç, Rus saldırılarına karşı Ukrayna’ya destek amaçlı 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Norveç hükümeti Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım kararı alındığını açıkladı. Norveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya içerisinde yedek parça, askeri mühimmat da dahil olmak üzere 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiği duyuruldu.

Norveç geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna’ya yaklaşık 100 adet Fransız yapımı Mistral Hava Savunma Füzesi gönderdiğini açıklamıştı.

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