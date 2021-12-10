Nikaragua, Pekin lehine Tayvan ile diplomatik ilişkisine son verdi

Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek, Tayvan konusundaki ilişkilerini Çin ile sürdürme kararı aldı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Tayvan konusunda Çin’den yana duruş sergileme kararı aldı. Tayvan’la diplomatik ilişkilerini kesen Nikaragua, Tayvan’a ilişkin konularda Çin’i tanıyan ülkeler arasında yer aldı. Nikaragua’nın bu kararı Çin tarafından olumlu karşılandı. Karar, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın cuma günü “Tayvan ile angajmanı genişletme” çağrısı yapması sonrasında geldi.

Pekin yönetimi, Tayvan’ın kendisine bağlı olduğunu savunurken, Tayvan ise Çin’den hiçbir zaman resmi olarak bağımsızlığını ilan etmemiş olsa da, kendisini bağımsız demokratik bir devlet olarak görüyor.

Tayvan’ı Çin’in resmi temsilcisi olarak tanıyan ülke sayısı Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in 2016 yılının Mayıs ayında göreve başlamasının ardından 21’den 14’e düştü. Nikaragua Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nikaragua, Tayvan ile olan tüm resmi ilişkisini bugün itibari ile kesiyor” denilerek Çin’in “Tek bir Çin” politikasına bağlı oldukları kaydedildi.

Çin’den olumlu mesaj

Çin’den, kararın ardından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın bu adımı olumlu karşılandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Nikaragua’nın aldığı kararı doğru bir seçim olarak tanımladı.