Nijerya’da halk devlet başkanlığı seçimi için sandık başında

Nijerya’da yeni devlet başkanının belirleneceği seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.30’da başladı.

Nijerya’da yaklaşık 93 milyon seçmen, ülkenin yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Yerel saatle 08.30’da başlayan oy verme işlemi 14.30’da sandıkların kapanmasıyla sona erecek. Oy vermek üzere sıraya giren seçmenler, sandıkların kapanma saatinden sonra da oy kullanabilecek. Gelecek 4 yıl boyunca görev yapacak olan yeni devlet başkanının seçimi kazanması için 36 eyaletin 24’ünde oyların en az dörtte birini alması gerekiyor. Sandıkların kapanmasının ardından başlayacak sayım işleminin birkaç gün sürmesi beklenirken, resmi sonuçların ise gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Seçimde hiçbir adayın istenen oy oranına ulaşamaması halinde ise en çok oy olan iki aday ikinci tur seçimlerinde yeniden yarışacak.

Devlet Başkanlığı için 18 aday yarışıyor

Nijerya’da Devlet Başkanlığı seçiminde 18 aday yarışıyor. Seçimde öne çıkan adaylar arasında İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi’nden (APC) Bola Tinubu, ana muhalefette bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin (PDP) eski başkan yardımcısı Atiku Abubakar, İşçi Partisi’nden (LP) Anambra’nın eski valisi Peter Obi ve Yeni Nijerya Halk Partisi’nden (NNPP) Kano’nun eski valisi Rabiu Kwankwaso bulunuyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato seçimi de yapılıyor

Nijeryalı seçmenler, devlet başkanının yanı sıra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere de oy kullanıyor. Nijerya’da yasama organı Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşuyor. Sandalye sayısının 109 olduğu senatoda mevcut durumda, APC’nin 66, ana muhalefet partisi PDP’nin 38 sandalyesi bulunuyor. Boş kalan 3 sandalyenin dışındakiler ise diğer partiler arasında dağılıyor. Sandalye sayısının 360 olduğu Temsilciler Meclisi’nde ise APC 227, PDP de 227 sandalyeye sahip. Temsilciler Meclisi’nde 1 boş sandalye bulunurken, 11 sandalye ise diğer partiler tarafından paylaşılıyor.