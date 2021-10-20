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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu" dedi.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu" dedi.
Politika 20.10.2021, 14:58
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu" dedi.