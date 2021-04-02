Nijer’in yeni Cumhurbaşkanı Bazoum yemin etti

Nijer’in yeni Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yemin ederek görevine başlarken, törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Nijer’de 21 Şubat’ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mohamed Bazoum kazanmıştı. Bazoum, yemin ederek görevine başladı. Başkent Niamey’de bulunan Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen yemin törenine, Afrika ülkesinin devlet başkanları ve üst düzey yetkililerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Oktay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’un yemin törenine katıldık. Sayın Cumhurbaşkanına Türk milleti adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı dileklerini ilettik” ifadelerini kullandı.

Oktay, törenin ardından Cumhurbaşkanı Bazoum’la bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Nijer arasında yeni dönemde mevcut işbirliği alanları konusunun ele alındığı belirtildi.