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New York’ta 15 Temmuz “Demokrasi Zaferi” LED ekranlı araçlarla anlatıldı

ABD’nin New York kentinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

Politika 15.07.2021, 20:53
New York’ta 15 Temmuz “Demokrasi Zaferi” LED ekranlı araçlarla anlatıldı
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ABD’nin New York kentinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

ABD’nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı. Şehrin en işlek caddelerinde dolaşan LED ekranlı araçlarda, Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden çeşitli görsellere de yer verildi.

Times Meydanı’nda dev ekranlarda 15 Temmuz anlatıldı

New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan’ındaki dev ekranlarda da FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi vatandaşlara anlatılarak, 251 şehidin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı. Dev ekranlarda, “Türkiye Geçilmez” ve şehitlerin fotoğrafları yayınlanırken “Kahramanlarımız” ifadelerine yer verildi.
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