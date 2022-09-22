New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden övgüyle söz edildi. Erdoğan’ın savaş boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı vurgulandı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmanın değerlendirildiği bir haber yayımlandı. Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek iki liderin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.

Erdoğan’ın Putin ile temaslarına dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in en son geçtiğimiz hafta Özbekistan’da yaptığı görüşmeye de işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna’nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

"Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında kullandığı, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz, adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var” ifadelerine yer verilen açıklamada, "Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı" görüşüne yer verildi.

Macron’un temaslarda yetersiz kaldığına işaret edildi

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron’un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi. Macron, "barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı" olarak nitelendirildi.