Netanyahu'nun oğlu 'Türkiye'yi boykot' çağrısı yaptı

İşgalci İsrail Ordusu'nun Gazze'deki saldırılarında 9'u çocuk 24 kişi vahşice katledilirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılarda ise, yüzlerce Müslüman yaralandı.

İsrail bu terör saldırılarına devam edeceğini açıklarken, bu zulme sessiz kalmayan, her fırsatta bu şiddete boyun eğmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dünyaya çağrı yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİRLİK OLMAYA DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" yazdı.

NETENYAHU'NUN OĞLUNDAN ALÇAK PAYLAŞIM

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun'nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.

Netanyahu'nun oğlu, Erdoğan'ın paylaşımına sözde Kürdistan bayrağı görseliyle yanıt verdi. Netanyahu'nun oğlunun bu paylaşıma ise tepki yağdı.

İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/RLhsZV6Osk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2021

TÜRKİYE'Yİ BOYKOT ETME ÇAĞRISI

İsrail'i yok etmek isteyen Türklerden binlerce mesaj aldığını söyleyen oğul Netanyahu, İsraillilere Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.

ביממה האחרונה אני מקבל אלפי תגובות של טורקים אשר קוראים להשמדת ישראל והעם היהודי! מה נסגר איתכם ישראלים שעדיין טסים לשם לחופשה?!? זה כמו לטוס לחופש באיראן! pic.twitter.com/vS2E15Rc1r — Yair Netanyahu ???????? (@YairNetanyahu) May 11, 2021

KUDÜS'TE NELER YAŞANDI?

Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-üs Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı. Aynı günün akşamında ise Gazze'ye İsrail jetleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 sivil ölürken 100'den fazla insan yaralandı.