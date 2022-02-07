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NATO’nun yeni genel sekterinin Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes olacağı iddia edildi

NATO’nun mevcut Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerine Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’in geçeceği iddia edildi. Wilmes, göreve gelmesi halinde ilk kadın genel sekreter olacak.

Politika 07.02.2022, 20:23
NATO’nun yeni genel sekterinin Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes olacağı iddia edildi

NATO’nun mevcut Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerine Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’in geçeceği iddia edildi. Wilmes, göreve gelmesi halinde ilk kadın genel sekreter olacak.

NATO’daki görevi 1 Ekim’de sona erecek olan Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in yerine Belçika’nın eski Başbakanı ve mevcut Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’in geçeceği iddia edildi. Korona virüs salgınının başladığı ilk günlerde Belçika’da geçici hükümette başbakanlık yapan Wilmes, söz konusu iddiaya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına gelen Liberal Parti üyesi Charles Michel’den sonra diğer bir önemli uluslararası kuruluş olan NATO’ya da genel sekreter olarak Wilmes’in adının geçmesi Belçikalılarda memnuniyetle karşılandı.

Wilmes, göreve gelmesi halinde ilk kadın genel sekreter olacak

Uzmanlar, Wilmes’in sergilediği ciddi politik performansla uluslararası camiada saygınlığı olan bir siyasetçi olması ve NATO’nun iki resmi dili olan İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi biliyor olmasının genel sekreterlik görevi için iyi bir tercih olduğunu ifade etti. Wilmes ayrıca, NATO Genel Sekreteri olursa bu görevi üstlenen ilk kadın olacak.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinden dönen Wilmes’e, NATO’nun yeni genel sekreteri olacağı iddialarının sorulduğu ve kendisinin bu konuda yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi. Bu görevi başarılı bir şekilde yöneteceği gözüyle bakılan Wilmes, soğukkanlı ve kesinleşmemiş konularda konuşmayan bir siyasetçi olarak tanınıyor. Belçika Frankofon Liberal Parti (MR) üyesi olan 47 yaşındaki Wilmes, evli ve dört çocuk annesi.

Öte yandan Stoltenberg’in 1 Aralık’ta Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) Başkanlığını devralması bekleniyor.

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