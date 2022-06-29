NATO’dan İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyeliği daveti

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ilk gününde yayınlanan Madrid Zirve Ortak Bildirisi ile İsveç ve Finlandiya NATO’ya davet edildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ilk gününde ortak bildiri yayınlandı. NATO tarafından yayınlanan 22 maddelik bildiride, “Demokrasi, bireysel özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızda kararlıyız. Kurallara dayalı uluslararası düzeni de korumaya kararlıyız. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Rusya, askeri eylemleri de dahil olmak üzere dünya çapında milyarlarca insanı etkileyen bir gıda ve enerji krizini kasıtlı olarak şiddetlendirdi. Müttefiklerimiz, Ukrayna tahılının ihracatını sağlamak, küresel gıda krizini hafifletmek ve uluslararası çabaları desteklemek için çalışıyorlar” ifadelerine yer verildi.

Bildiride öne çıkan maddeler arasında, “Yeni bir Stratejik Konsept onayladık. Bu konsept, NATO’nun karşı karşıya olduğu güvenlik ortamını tanımlar, değerlerimizi yeniden teyit eder ve NATO’nun 360 derecelik bir yaklaşıma dayalı toplu savunmamızı sağlama konusundaki temel amacını ve en büyük sorumluluğunu açıklar. Ayrıca NATO’nun üç temel görevi olan kriz önleme ve yönetimi, işbirlikçi güvenliğini ortaya koymaktadır. Önümüzdeki yıllarda transatlantik dayanışma ruhu içinde çalışmalarımıza yön verecektir” yer aldı.

“Müttefiklerin NATO kuvvet yapısını güçlendirecek tekliflerini memnuniyetle karşılıyoruz”

Bildiride, “Müttefiklerin NATO kuvvet yapısını güçlendirecek, modernize edecek ve yeni nesil askeri planlarımıza kaynak sağlayacak yeni NATO kuvvet modeline yönelik tekliflerini memnuniyetle karşılıyoruz. Yüksek yoğunluklu ve çok alanlı operasyonlara hazırlanmak için toplu savunma tatbikatlarımızı geliştireceğiz ve herhangi bir müttefikin kısa sürede takviye edilmesini sağlayacağız. Tüm bu adımlar, NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını önemli ölçüde güçlendirecektir. Bu adımlar ayrıca hedeflerine ulaşmada muhtemel düşman başarısını reddederek, NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırganlığı önlemeye yardımcı olacaktır” maddesi yer aldı.

Bildiride, “Avrupa’da değişen güvenlik ortamının ışığında Bosna-Hersek, Gürcistan ve Moldova da dahil olmak üzere ortaklara siyasi ve pratik desteği hızlandırmak için yeni tedbirler kararı aldık. Bütünlüklerini ve dayanıklılıklarını inşa etmek, yeteneklerini geliştirmek ve siyasi bağımsızlıklarını korumak için onlarla birlikte çalışacağız. Güneyli ortaklara yönelik kapasite geliştirme desteğimizi de artıracağız” ifadeleri de yer aldı.

“Finlandiya ve İsveç için NATO katılım protokollerini imzalamaya karar verdik”

Bildiride NATO’nun açık kapı politikasına bağlılığı yinelenerek, “Bugün Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik. NATO’ya herhangi bir katılımda tüm müttefiklerin meşru güvenlik endişelerinin uygun şekilde ele alınması hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bu yöndeki üçlü mutabakatın sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç’in katılımı onları daha güvenli, NATO’yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini de daha güvenli hale getirecek. Finlandiya ve İsveç’in güvenliği, katılım süreci de dahil olmak üzere NATO için oldukça önemlidir” denildi.

Bildiride son olarak, “NATO, tarihteki en güçlü ittifak olmaya devam ediyor. Bağımız ve karşılıklı taahhüdümüz aracılığıyla şimdi ve gelecek nesiller için tüm müttefiklerin özgürlüğünü ve güvenliğini, ayrıca ortak demokratik değerlerimizi korumaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.