banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

NATO’dan Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'daki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici" dedi.

Politika 17.08.2021, 16:50
NATO’dan Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’daki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre Stoltenberg, “Afganistan’da durum son derece üzücü ve endişe verici. Kabil’de önceliğimiz tahliyelerin başarılı şekilde tamamlanmasıdır. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere bu konuda kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.” dedi.

Kabil’de yaşanan gelişmeleri yorumlayan Stoltenberg, “Afganistan yönetimi Taliban ile mücadelede başarısız oldu. Taliban, uluslararası teröristlerin Afganistan’a adım atmayaccağına dair güvence vermelidir” dedi.

Ayrıntılar geliyor…

Yorumlar (0)
31°
açık