NATO’dan Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’daki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre Stoltenberg, “Afganistan’da durum son derece üzücü ve endişe verici. Kabil’de önceliğimiz tahliyelerin başarılı şekilde tamamlanmasıdır. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere bu konuda kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.” dedi.

Kabil’de yaşanan gelişmeleri yorumlayan Stoltenberg, “Afganistan yönetimi Taliban ile mücadelede başarısız oldu. Taliban, uluslararası teröristlerin Afganistan’a adım atmayaccağına dair güvence vermelidir” dedi.

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