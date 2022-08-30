NATO’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü kutladı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı. Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi. Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.